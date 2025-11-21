"Мені не потрібен спонсор": Боржемська чесно відповіла, яким має бути її чоловік

Який чоловік має бути поруч із Боржемською

Вона зазначила, що для неї важливіші внутрішні якості чоловіка, ніж його матеріальний статус.

"Для мене важливо, щоб чоловік мав внутрішню гідність і повагу як до себе, так і до мене. І ось якраз фінансова стабільність, вона для мене важлива. Але не в тому сенсі, хто більше з нас заробляє, а в сенсі відповідальності, партнерства, бажання створювати щось спільне і підтримувати наше майбутнє", - пояснила Боржемська.

Марина Боржемська підкреслила, що вона не потребує спонсора, оскільки сама в змозі забезпечити себе.

"Якщо чесно, я сама працюю з 16 років і завжди була самостійною, мені не потрібен спонсор. Але я дуже ціную, коли чоловік може і хоче брати відповідальність", - додала фітнес-тренерка.

Боржемська також зазначила, що така людина має стати підтримкою під час складних періодів життя.

"Важливо мати поруч із собою людину, яка підтримає тебе в будь-якій ситуації. І допомагатиме знаходити вихід зі складного періоду, а не впадати в апатію чи депресію", - зазначила вона.

На її думку, фінансові питання в парі - це, скоріше, цінності та вміння правильно розставляти пріоритети, ніж конкретні суми.

"У мене не стоїть у пріоритеті, що він має заробляти більше за мене і сипати подарунками. Ні, гроші для мене - це не гроші, це цінності, вибір, повага і вміння розставляти правильно пріоритети", - додала Боржемська.

"Я ніколи не вибираю чоловіка за статусом. Я вибираю людину для себе", - підсумувала вона.

Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Що відомо про особисте життя Марини Боржемської

Фітнес-тренерка була одружена з професійним боксером В'ячеславом Узелковим, який помер у листопаді 2024 року. Пара розлучилася 2018 року після 22 років стосунків.

У Боржемської є двоє дітей - 16-річний син Роберт і 13-річна дочка Олівія.

Останнім часом про особисте життя зірки шоу "Зважені та щасливі" не було нічого відомо. І тільки зараз вона розсекретила, що її серце не вільне.

"Зараз у моєму житті є чоловік, з яким ми зустрічаємося. Ви перша, хто це почув. Але, якщо чесно, не хотілося б вдаватися в деталі. Це ще дуже ранній і ніжний етап. Мені просто хочеться зберегти цю історію в певній такій тиші, щоб дати їй простір вирости. Але точно можу сказати, що це дуже особливий і теплий період у моєму житті", - зазначила Марина Боржемська.

Марина Боржемська з дітьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)