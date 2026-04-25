"Мені було так соромно". Злата Огнєвіч відверто розповіла про невдалі заручини

16:32 25.04.2026 Сб
3 хв
Артистка колись отримала дві пропозиції руки та серця, але до весілля так і не дійшло
aimg Сюзанна Аль Маріді
Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Злата Огнєвіч розкрила нові подробиці особистого життя. Як з'ясувалося, вона могла двічі вийти заміж, але стосунки довелося завершити.

Як повідомляє РБК-Україна, про це вона розповіла в інтерв'ю Єві Коршик.

Що Огнєвіч розповіла про особисте життя

Першу історію артистка назвала "студентською драмою". Тодішній обранець дуже болісно переживав розрив. Втім, співачка не бачила з ним майбутнього й мріяла, аби він зустрів іншу людину.

"Була в мене пропозиція два рази. Це з позаминулого життя. Одну з них я відхилила. Там така була драма. Це було в студентські роки. Хлопець дуже болісно переживав наш розрив. І він навіть ночував на лавочці під вікнами там, де я жила", - розповіла вона.

Артистка дуже хвилювалася, адже бажала колишньому щастя.

"Це просто мені ножем по серцю різало. Але я розуміла, що не зможу з ним продовжити стосунки. Мені було так соромно, так боляче. Я не хотіла, щоб він страждав. Я навіть зверталася до Бога: "Боже, пошли йому жінку, з якою він просто забуде про мене от в ту саму секунду, як її побачить", - зізналася вона.

За рік Злата дізналася, що ексобранець таки знайшов своє щастя, тож вона зітхнула з полегшенням.

Огнєвіч розповіла про невдалі стосунки (скриншот)

"За все платила сама"

Другі стосунки були з українцем з Таїланду. Злата дуже закохалася і переконала бойфренда переїхати в Київ, але спільне життя виявилося непростим.

"Він дуже класний як людина, але як жінці мені було дуже важко жити в той переіод. Я тоді абсолютно за все платила сама. Він сидів і казав, що створений для інтелектуальної праці і ні для чого більше. А я платила комуналку за квартиру, навіть купувала йому речі. Мені було від цього соромно", - розповіла вона.

Вони були разом три роки, з яких два співачка їздила до нього, а один вони прожили разом в столиці. У артистки почало зростати невдоволення, особливо коли з боку коханого почалися претензії.

"Я забрала речі з хімчистки на велику суму грошей, а він як почув, що я заплатила ці гроші, такий мені каже: "Ти що сама не могла це почистити? Ти не могла там сама з взуттям розібратися, з одягом?" Я оце все терплю, за все плачу і ще маю вислуховувати. Сюди додалося, чому ти так пізно приходиш, чому не приготувала їжу", - пригадала вона.

Злата зрозуміла, що ці стосунки треба завершувати, тож стала ініціаторкою розриву. Чоловік повернувся назад у Таїланд.

