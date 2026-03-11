"Мене не кожен потягне". Цибульська зізналася, як ділить витрати з чоловіком

Що сказала Цибульська про доходи в сім’ї

Вони з коханим не обговорюють, хто і скільки заробляє. Приблизну суму доходу співачка назвати не змогла, але дала зрозуміти, що чоловік заробляє немало.

"Ну, я дорога жінка, на мене треба заробляти. Мене не кожен потягне. Я думаю, якщо йому вистачає на мене, то немало, але я ніколи не міряюся грішми і до кінця не кажу, скільки заробляю, щоб не дратувати", - розповіла вона.

Водночас артистка розкрила, чим займається чоловік, який уникає публічності.

"Молочним бізнесом", - зізналася вона.

Оля Цибульська з чоловіком та сином (фото: instagram.com/cybulskaya)

Родинний бюджет, за словами співачки, розподіляється за одним правилом.

"Його гроші - це сімейні, а мої - це мої", - сказала вона.

За словами Цибульської, власні доходи вона вкладає в себе та бізнес, а також витрачає на подарунки.

"Мені вистачає на косметологів, хотюлькі, а сімейні витрати - це витрати чоловіка. Він закриває повністю житло тощо" - поділилася вона.

А от відкладати гроші зірці непросто, адже за потреби вона готова витратити їх на творчість.

"Подушка - це коли ти знаєш, що ти ці гроші не візьмеш. А я знаю, що якщо в мене в Жовтневому концерт в березні і мені треба, то я візьму, дістану і потрачу і не буду шкодувати. На творчість ніколи не шкода", - поділилася вона.



Що відомо про шлюб Цибульської

Артистка вже понад 26 років щаслива разом з Сергієм Грисюком, від якого виховує сина Нестора. Пара одружилася у 2015 році.

Тривалий час зірка не показувала чоловіка. Він не любить публічність і воліє триматися осторонь від уваги.

Вона вперше розкрила обличчя коханого на початку повномасштабного вторгнення, зокрема аби розвіяти усі чутки навколо особистого життя.

"Мене вже задовбали ці плітки про те, що мій син схожив на Дзідзьо, що я розбила якусь сім'ю. Кажу: "Я тебе дуже прошу, давай один раз”. Ми, кажу, з людьми ховаємося в одних тих самих укриттях. Тебе вже і так всі бачили", - пояснила Оля.

Цибульська з родиною (фото: instagram.com/cybulskaya)