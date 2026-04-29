"Мене хочуть зламати": WTA тероризує українську тенісистку через Соболенко та Путіна

"Навчали мовчати"

За словами Олійникової, тиск розпочався після її відмови від рукостискання з угоркою Анною Бондар, яка брала участь у виставкових матчах у РФ. Протягом двох місяців представники асоціації намагалися "виховувати" українку, вимагаючи припинити називати імена гравчинь, які підтримують агресію.

"Мені почали погрожувати штрафами в десятки тисяч доларів і дискваліфікацією. Представники WTA приходили "навчати" мене, як я маю говорити – або, точніше, як я маю мовчати. Від мене очікували поведінки за зручним для них шаблоном", - розповіла Олександра.

Тенісистка наголосила, що організація повністю знецінювала її досвід людини, яка живе в країні, що воює. Усі питання Олійникової про захист її прав та реакцію на прямі прояви підтримки російської агресії іншими гравцями залишалися без відповіді.

Психологічний терор та наслідки

Постійний стрес та маніпуляції з боку чиновників призвели до серйозного виснаження спортсменки. Олександра зізналася, що через хронічний недосип та тривогу "втратила радість від гри". Олійникова характеризує дії WTA як спробу "зламати її як особистість" через залякування та брехню.

Сумний досвід Цуренко

Ситуація з Олійниковою – не поодинокий інцидент. Раніше про подібне "моральне насильство" заявляла Леся Цуренко. Проте боротьба в юридичній площині наразі не дає результатів. У березні 2026 року Цуренко програла суд проти WTA, оскільки не змогла "довести" обов'язок організації запобігати емоційному стресу гравців через війну.

Попри загрози штрафів, Олійникова завершила своє звернення фразою "далі буде", даючи зрозуміти, що не збирається відступати від своєї позиції.