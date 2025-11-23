MELOVIN обручился с парамедиком ВСУ на Майдане (фото)

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram певца.

MELOVIN выходит замуж?

Да, артист рассказал, что сказал "да" прямо на Майдане. На колено перед певцом стал парамедик Петр Злотя. Он подарил Меловину букет и обручальное кольцо.

"На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да", - написал певец.

Также он высказался об ЛГБТ и отметил равенство.

"ЛГБТ-люди - не идеология. Не организация. Они - наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те самые, кто рядом в бою, в волонтерстве, в жизни", - заявил артист.

MELOVIN сделали предложение (фото: instagram.com/melovin_official)

Ранее певец не говорил об отношениях с Петром, а потому новость об их помолвке была неожиданной. А в комментариях пара получила немало поздравлений. Юзеры пишут:

"Пусть у вас все будет хорошо и никакие невзгоды не сломят вас, большого вам счастья"

"Я тихо слежу за твоими успехами и горжусь тем, что знаю тебя. Счастья тебе - настоящего, нескрываемого, такого, как ты хочешь. Вы крутые ребята"

"Каждый заслуживает счастья!".

Что известно об избраннике Меловина

Злотя, как сообщало "Радіо Свобода" в 2024 году, санитарный инструктор, боевой медик и военный повар под псевдонимом "Матадор". Он делал каминг-аут и прямо говорил о том, что ему нравятся мужчины.

"В новом подразделении, когда я пришел, увидел, что ребята шушукались между собой, но потом понял, что это меня вообще не касалось, то я накрутил себя. Новый командир мне сказал: "Петр, мне плевать, какая у тебя ориентация, у нас работы доф*га, ты свою работу делаешь, вот и делай". Я сразу понял, что мне будет легко с ним работать", - говорил парамедик.

Петр Злотя (фото: instagram.com/zlotia_p)