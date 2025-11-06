Меган Маркл повертається в кіно: у якому фільмі зіграє герцогиня

У якому фільмі зіграє Меган Маркл

Герцогиня Сассекська повернеться до кіно в ролі камео у новій комедії під назвою "Close Personal Friends", де головні ролі виконують Лілі Коллінз, Джек Квейд, Брі Ларсон і Генрі Голдінг. Знімання стрічки проходять у Лос-Анджелесі.

До акторського складу також увійшли колишня зірка SNL Мелісса Вільясеньйор, Натасія Деметріу, Анна Конкле, Петті Гаррісон, Джек Шеллу та Дастін Демрі-Бернс.

Сюжет комедії розповідає про пару, яка під час подорожі до Санта-Барбари знайомиться зі знаменитостями. Ця зустріч переростає у дружбу, проте вже скоро межі між новими знайомими стираються, а їхні стосунки стають дивними.

Режисером фільму виступив Джейсон Орлі, а сценарій написав Айзек Аптейкер.

Дружина принца Гаррі знову з'явиться в кіно (фото: Getty Images)

Що відомо про акторську кар'єру Меган Маркл

Вона прославилася завдяки ролі у серіалі "Форс-мажори", а також знімалася у стрічках "Нестерпні боси" та "Пам'ятай мене".

Меган покинула акторство після весілля з принцом Гаррі у 2018 році. Відтоді вона зосередилася на соціальних проєктах.

У 2020 році герцоги Сассекські офіційно припинили виконувати королівські обов'язки й переїхали до Північної Америки.

У цей період вони заснували продюсерську компанію Archewell Productions, яка підписала контракт із Netflix. Серед їхніх робіт - документальні серіали "Polo", "Live to Lead" та лайфстайл-шоу "With Love, Meghan", другий сезон якого вийшов цього літа.

Amazon MGM поки не коментує участь Маркл у новій комедії. Для прихильників це стане справжнім кіноповерненням після багаторічної перерви.