Медальний залік Олімпіади-2026: Норвегія йде у відрив, а де зараз Україна?

Тріумфальний прокат Кирила Марсака

Справжньою сенсацією вівторка став виступ українського фігуриста Кирила Марсака у короткій програмі.

Спортсмен продемонстрував найкращий прокат у кар'єрі, отримавши від суддів 86.89 бала.

Марсак перевершив свій попередній особистий рекорд, встановлений на січневому чемпіонаті Європи, майже на 10 пунктів.

Цей результат дозволив українцю достроково кваліфікуватися до довільної програми, де змагатимуться 24 найсильніші атлети.

Свій наступний виступ Марсак проведе у п'ятницю, 13 лютого.

Фігурист зазначив, що така висока оцінка стала несподіванкою навіть для його команди, а неймовірна підтримка вболівальників з українськими прапорами допомогла впоратися з хвилюванням.

Санний спорт: найкращий результат за 16 років та "маніфест пам'яті"

В жіночих одномісних санах Україна продемонструвала прогрес, якого вболівальники чекали з 2010 року.

Юліанна Туницька завершила змагання на 18-й позиції, а дебютантка Олена Смага посіла 20-те місце.

Таким чином, вперше за тривалий час одразу дві українки увійшли до топ-20 олімпійського турніру.

Окрім спортивних результатів, увага була прикута до громадянської позиції Олени Смаги.

Спортсменка публічно підтримала Владислава Гераскевича, якому МОК заборонив використовувати шолом із зображенням загиблих воїнів-спортсменів.

Смага наголосила, що пам'ять про жертв війни не є політикою, а її жест став солідарністю з командою скелетоніста.

Медальний залік: домінування Норвегії

За підсумками десяти комплектів нагород, розіграних протягом дня, лідерство у таблиці захопила збірна Норвегії.

Скандинави завоювали три "золота" у ключових для себе дисциплінах - біатлоні, лижних перегонах та фристайлі. Тепер у їхньому активі шість золотих медалей.

Конкуренцію лідеру намагаються скласти Німеччина та Швеція, які мають по три нагороди найвищого ґатунку. Україна станом на вечір 10 лютого залишається без здобутих медалей.

Медальний залік Олімпіади-2026 після 4-го дня:

Норвегія - 6 золотих, 2 срібні, 4 бронзових медалей Німеччина - (3-2-1) - 6 медалей Швеція - (3-2-1) - 6 медалей Швейцарія - (3-1-1) - 5 медалей США - (2-3-2) - 7 медалей

