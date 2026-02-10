Медальный зачет Олимпиады-2026: Норвегия уходит в отрыв, а где сейчас Украина?

Четвертый день зимних Игр запомнился невероятным прорывом украинского фигуриста Кирилла Марсака, патриотическим жестом в санном спорте и укреплением позиций Норвегии в общем медальном зачете.
О триумфаторах Олимпиады и ситуации в медальном зачете - рассказывает РБК-Украина.
Настоящей сенсацией вторника стало выступление украинского фигуриста Кирилла Марсака в короткой программе.
Спортсмен продемонстрировал лучший прокат в карьере, получив от судей 86.89 балла.
Марсак превзошел свой предыдущий личный рекорд, установленный на январском чемпионате Европы, почти на 10 пунктов.
Этот результат позволил украинцу досрочно квалифицироваться в произвольную программу, где будут соревноваться 24 сильнейших атлета.
Свое следующее выступление Марсак проведет в пятницу, 13 февраля.
Фигурист отметил, что такая высокая оценка стала неожиданностью даже для его команды, а невероятная поддержка болельщиков с украинскими флагами помогла справиться с волнением.
В женских одноместных санях Украина продемонстрировала прогресс, которого болельщики ждали с 2010 года.
Юлианна Туницкая завершила соревнования на 18-й позиции, а дебютантка Елена Смага заняла 20-е место.
Таким образом, впервые за долгое время сразу две украинки вошли в топ-20 олимпийского турнира.
Кроме спортивных результатов, внимание было приковано к гражданской позиции Елены Смаги.
Спортсменка публично поддержала Владислава Гераскевича, которому МОК запретил использовать шлем с изображением погибших воинов-спортсменов.
Смага подчеркнула, что память о жертвах войны не является политикой, а ее жест стал солидарностью с командой скелетониста.
По итогам десяти комплектов наград, разыгранных в течение дня, лидерство в таблице захватила сборная Норвегии.
Скандинавы завоевали три "золота" в ключевых для себя дисциплинах - биатлоне, лыжных гонках и фристайле. Теперь в их активе шесть золотых медалей.
Конкуренцию лидеру пытаются составить Германия и Швеция, которые имеют по три награды высшей пробы. Украина по состоянию на вечер 10 февраля остается без добытых медалей.
