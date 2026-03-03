Медаль була зовсім поруч: Тарасюк увірвався в еліту на юніорському ЧС з біатлону

На чемпіонаті світу серед юніорів в Арбері відбулася спринтерська гонка у молодшій віковій категорії. Лідер української збірної Тарас Тарасюк зумів увійти до десятки найсильніших біатлоністів планети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Успіх Тарасюка та результати збірної

У німецькому Арбері продовжується розіграш нагород світової першості з біатлону серед юніорів та юнаків.

У черговий змагальний день юнаки визначали найкращих у спринті на 7,5 км.

Участь у старті взяли 116 атлетів, серед яких виступили четверо представників України.

Найвищу позицію серед українців виборов Тарас Тарасюк. Незважаючи на два промахи (по одному на кожному вогневому рубежі), він зумів фінішувати на дев'ятому місці.

Спортсмен продемонстрував високу конкурентоспроможність, показавши 13-й час за швидкістю ходу на дистанції та сьомий результат за швидкістю стрільби, витративши на роботу з гвинтівкою лише 53.2 секунди.

Інші українські біатлоністи завершили гонку з наступними показниками:

Кирило Кульчицький посів 41-шу сходинку (2 промахи);

Ярослав Гаркуша став 44-м, пройшовши обидва рубежі без помилок;

Назарій Савонік з трьома штрафними колами фінішував на 67-й позиції.

Трійка призерів та лідери гонки

Золоту медаль здобув представник Словаччини Маркус Скленарік, який закрив усі десять мішеней. Срібло виборов латвієць Ріхардс Лозберс, а бронзова нагорода дісталася німцю Ганнесу Ліпферту.

Підсумковий протокол (спринт, хлопці):

Маркус Скленарік (Словаччина, 0+0) - 18:28.6 Ріхардс Лозберс (Латвія, 2+1) - +19.0 Ганнес Ліпферт (Німеччина, 1+0) - +44.8 Нанс Маделенат (Франція, 0+2) - +44.9 Еміль Скьєллберг (Норвегія, 1+1) - +53.8 Йонас Тшоль (Італія, 0+2) - +55.4

...

9. Тарас Тарасюк (Україна, 1+1) - +1:11.2

41. Кирило Кульчицький (Україна, 1+1) - +2:25.8

44. Ярослав Гаркуша (Україна, 0+0) - +2:37.1

67. Назарій Савонік (Україна, 1+2) - +3:33.6

Змагання в Арбері продовжаться сьогодні, 3 березня, спринтерською гонкою серед юніорок.

Початок заплановано на 15:30 за київським часом. Пряма трансляція доступна на ресурсах "Суспільне Спорт".