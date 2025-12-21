Мбаппе у свій день народження повторив історичний рекорд Роналду (відео)

Пенальті на фініші та рекордний гол

20 грудня, у матчі 17-го туру Ла Ліги проти "Севільї" француз відзначився на 86-й хвилині, реалізувавши пенальті та встановивши остаточний рахунок поєдинку – 2:0.

Цей м'яч став 59-м для Мбаппе у 2025 році за "Реал". Таким чином він повторив досягнення Кріштіану Роналду, який у 2013 році також забив 59 голів за мадридський клуб протягом календарного року.

Святкування у стилі легенди

Забивши рекордний гол, іменинник відсвяткував його в знаменитому стилі Роналду. А потім звернувся до легенди в післяматчевому коментарі.

"Особливий день, бо це мій день народження. Я завжди мріяв зіграти професійний матч у цей день, а тим більше – у команді моєї мрії. Метою було завершити рік перемогою.

У перший рік в "Реалі" повторити рекорд Кріштіану, мого кумира і найкращого гравця клубу в історії – це неймовірно. Моє святкування сьогодні – для нього, я хотів зробити жест на його адресу. У нас чудові стосунки, він мій справжній друг. Передаю йому вітання, а також усім уболівальникам "Реала" – щасливого Різдва і Нового року", - сказав Мбаппе.

Символічне святкування від Мбаппе (фото: x.com/realmadriden)

Перевершити Кріштіану не вийде

Попри неймовірну результативність, перевершити рекорд Роналду Мбаппе вже не зможе. Матч із "Севільєю" став останнім для "Реала" у 2025 календарному році, тож француз завершив рік на рівні з легендою клубу.

Зазначимо, що Роналду, який провів у "Реалі" дев'ять сезонів (2009-2018), п'ять разів забивав понад півсотні голів за рік.

Найбільше голів за календарний рік у складі "Реала":

Кріштіану Роналду, 2013 – 59 голів

Кіліан Мбаппе, 2025 – 59

Кріштіану Роналду, 2012 – 58

Кріштіану Роналду, 2014 – 56

Кріштіану Роналду, 2015 – 54

Кріштіану Роналду, 2011 – 53

Що далі для "Реала"

Наступний поєдинок "вершкові" проведуть вже в наступному році – 4 січня вони на своєму полі приймуть "Бетіс".

Після перемоги над "Севільєю" команда Хабі Алонсо з 42 очками зберігає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Відставання від лідера – "Барселони", яка має матч у запасі, скоротилося до одного очка.