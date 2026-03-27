Масштабна чистка у збірній України: біатлонні команди залишаться без головних тренерів

12:55 27.03.2026 Пт
2 хв
Микола Зоц та Надія Бєлова будуть звільнені після провального олімпійського сезону
aimg Андрій Костенко
Надія Бєлова (фото: biathlon.com.ua)

Тренерський штаб національних збірних України з біатлону чекають кардинальні зміни. За результатами сезону- 2025/26 головні тренери чоловічої та жіночої команд – Надія Бєлова та Микола Зоц – будуть відправлені у відставку.

Рішення ухвалене

За інформацією джерел, принципове рішення щодо звільнення фахівців уже ухвалене керівництвом національної федерації. Очікується, що офіційно кадрові перестановки затвердять під час тренерської наради, яка запланована на середину квітня.

Наразі кандидатури наступників, які замінять Зоца та Бєлову на чолі основних збірних, не розголошуються. Пошук нових наставників відбуватиметься на тлі необхідності повної перебудови підготовки до наступного олімпійського циклу.

Антирекорди та втрата квот

Рішення про відставку стало наслідком вкрай невдалого сезону-2025/26 для українського біатлону на дорослому рівні.

Головними факторами незадовільної оцінки роботи тренерів стали:

  • Відсутність успіхів на Кубку світу: сезон світової серії українські спортсмени завершили без жодної нагороди.
  • Втрата квот: через низькі результати у Кубку націй обидві збірні втратили право виставляти по п'ять спортсменів на гонку – у наступному сезоні квота скоротиться до чотирьох.
  • Провал на Олімпіаді-2026: на головному старті чотириріччя українцям не вдалося поборотися за високі позиції.

Найкращим результатом в особистих гонках Кубка світу серед чоловіків став показник Дмитра Підручного (7-ме місце в персьюті на етапі в Обергофі). У жінок найвище досягнення сезону належить Олександрі Меркушиній, яка фінішувала 14-ю в останньому спринті в Голменколлені.

Раніше капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний висловився про своє майбутнє після Олімпіади-2026.

