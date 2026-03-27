Масштабна чистка у збірній України: біатлонні команди залишаться без головних тренерів

Рішення ухвалене

За інформацією джерел, принципове рішення щодо звільнення фахівців уже ухвалене керівництвом національної федерації. Очікується, що офіційно кадрові перестановки затвердять під час тренерської наради, яка запланована на середину квітня.

Наразі кандидатури наступників, які замінять Зоца та Бєлову на чолі основних збірних, не розголошуються. Пошук нових наставників відбуватиметься на тлі необхідності повної перебудови підготовки до наступного олімпійського циклу.

Антирекорди та втрата квот

Рішення про відставку стало наслідком вкрай невдалого сезону-2025/26 для українського біатлону на дорослому рівні.

Головними факторами незадовільної оцінки роботи тренерів стали:

Відсутність успіхів на Кубку світу: сезон світової серії українські спортсмени завершили без жодної нагороди.

сезон світової серії українські спортсмени завершили без жодної нагороди. Втрата квот: через низькі результати у Кубку націй обидві збірні втратили право виставляти по п'ять спортсменів на гонку – у наступному сезоні квота скоротиться до чотирьох.

через низькі результати у Кубку націй обидві збірні втратили право виставляти по п'ять спортсменів на гонку – у наступному сезоні квота скоротиться до чотирьох. Провал на Олімпіаді-2026: на головному старті чотириріччя українцям не вдалося поборотися за високі позиції.

Найкращим результатом в особистих гонках Кубка світу серед чоловіків став показник Дмитра Підручного (7-ме місце в персьюті на етапі в Обергофі). У жінок найвище досягнення сезону належить Олександрі Меркушиній, яка фінішувала 14-ю в останньому спринті в Голменколлені.