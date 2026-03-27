Масштабная чистка в сборной Украины: биатлонные команды останутся без главных тренеров

Тренерский штаб национальных сборных Украины по биатлону ждут кардинальные изменения. По результатам сезона-2025/26 главные тренеры мужской и женской команд - Надежда Белова и Николай Зоц - будут отправлены в отставку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biathlonnews.
По информации источников, принципиальное решение об увольнении специалистов уже принято руководством национальной федерации. Ожидается, что официально кадровые перестановки утвердят во время тренерского совещания, которое запланировано на середину апреля.
Сейчас кандидатуры преемников, которые заменят Зоца и Белову во главе основных сборных, не разглашаются. Поиск новых наставников будет происходить на фоне необходимости полной перестройки подготовки к следующему олимпийскому циклу.
Решение об отставке стало следствием крайне неудачного сезона-2025/26 для украинского биатлона на взрослом уровне.
Главными факторами неудовлетворительной оценки работы тренеров стали:
Лучшим результатом в личных гонках Кубка мира среди мужчин стал показатель Дмитрия Пидручного (7-е место в персьюте на этапе в Оберхофе). У женщин наивысшее достижение сезона принадлежит Александре Меркушиной, которая финишировала 14-й в последнем спринте в Холменколлене.
