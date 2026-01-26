UA

Маша Єфросиніна показала маму і зробила зізнання: "В нашій магаданській комуналці"

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Поліна Іваненко

Маша Єфросиніна рідко показує рідних, але зробила виключення та поділилася цікавим архівним фото з мамою. На ньому вона зовсім маленька.

Що Єфросиніна розповіла про дитинство і свою маму, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram ведучої.

Єфросиніна вразила архівним фото

Ведуча розповіла, що нещодавно вона відвідала прем'єру фільму "Ну мам". І стрічка її дійсно розчулила. Маша згадала, яким було її дитинство.

"Я дивилась і думала про свою маму... А після показу, коли мене запитали в інтерв’ю: "За що мене сварила мама?". Я відповіла, що ні за що. І це не тому, що я була пай дівчинкою (не була!), а тому, що мама мене не сварила. І я це пам’ятаю все своє свідоме життя", - розповіла Єфросиніна.

25 січня у мами ведучої був День народження. З цієї нагоди вона показала своє "дитяче" фото й з теплом висловилася про найріднішу людину.

"Мамо, дякую тобі за любов, яка не зникає, навіть коли важко. Люблю без умов! З днем народження, моя єдина", - написала Маша.

А ще вона пояснила, чому обрала саме таке фото для привітання мами. В ті часи її родина жила в непростих умовах, але все ж вистояла.

"Чомусь саме це фото захотілося поставити, бо тут на вулиці десь -25, і немає опалення в нашій магаданській комуналці. Але ж вижили… Холод не пам’ятаю, а мамину постійно усмішку завжди", - зізналася Єфросиніна.


Маша Єфросиніна в дитинстві (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Відомо, що мама ведучої, Людмила Павлівна, працювала економістом. Минулого року, коли Маша вітала її з днем народження, вона публікувала кадри з Києва. 

Де мама Єфросиніної зараз та чи мешкає вона в Україні - невідомо.

Мама Єфросиніної (фото: instagram.com/mashsh.wear)

