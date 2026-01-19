ua en ru
Єфросиніна підтримала Тополю після шантажу з особистими відео: "Сором має змінити адресу"

Понеділок 19 січня 2026 17:06
Єфросиніна підтримала Тополю після шантажу з особистими відео: "Сором має змінити адресу" Маша Єфросиніна висловилася про ситуацію з Оленою Тополею (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Маша Єфросиніна підтримала співачку Олену Тополю на тлі скандалу, пов’язаного з шантажем та погрозами злити особисті відео в мережу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Ведуча наголосила, що історія Тополі - не про сенсацію, а про тиск, контроль і спробу змусити жінку мовчати через страх суспільного осуду.

"Ми не дамо нас скривдити" - заявила Маша.

Єфросиніна підтримала Тополю після шантажу з особистими відео: &quot;Сором має змінити адресу&quot;Маша Єфросиніна висловилася про ситуацію з Оленою Тополею (скріншот)

Також звернулася до жінок із закликом не мовчати й не залишатися наодинці з погрозами.

Єфросиніна акцентувала, що зло тримається на тиші та нав’язаному страху, що "скажуть люди".

Вона наголосила, що цей випадок є показовим і може статися з будь-ким.

За словами Маші, Олена своєю реакцією дала важливий приклад - не боятися говорити першою.

"Вона показала: не бійтеся говорити першою, бійтеся бути мовчазними заручниками чужої підлості" - наголосила громадська активістка.

Єфросиніна підтримала Тополю після шантажу з особистими відео: &quot;Сором має змінити адресу&quot;Маша Єфросиніна висловилася про ситуацію з Оленою Тополею (скріншот)

Окремо Єфросиніна емоційно торкнулася теми сорому й зазначила, що він має бути адресований зовсім не жертві.

“Сором має змінити адресу" - резюмувала інфлюенсерка.

Ведуча також різко висловилася про спроби "придушити”"жінок, змусивши їх відчувати провину за особисте життя.

"Досить терпіти ці архаїчні спроби придушення! Намагання присоромити жінку за її особисте життя - це ницість" - написала телезірка.

На її думку, суспільство повинно змінити фокус і засуджувати не жертву, а того, хто намагається нажитися на чужій приватності.

Також Єфросиніна підкреслила, що Тополя своїм кроком фактично "зламала" сценарій шантажиста.

"Олена не просто захистила себе, вона "роззброїла" шантажиста, забравши в нього головну зброю - наш страх перед осудом" - відзначила медіаперсона.

Єфросиніна підтримала Тополю після шантажу з особистими відео: &quot;Сором має змінити адресу&quot;Маша Єфросиніна висловилася про ситуацію з Оленою Тополею (скріншот)

Ведуча також пояснила, як саме працюють подібні схеми маніпуляції, коли шантажисти намагаються посилити страх, згадуючи відомих людей.

"Про залякування та маніпуляції. У списках шантажистів часто фігурують імена публічних людей, і моє ім’я в тому числі" - попередила знаменитість.

Вона додала, що це - стандартний прийом, щоб жінка повірила, що "розголос знищить".

Водночас Єфросиніна уточнила, що жодних матеріалів їй не надсилали.

“Жодного відео я не отримувала" - уточнила ведуча Марія.

І наголосила, що ця технологія залякування перестає працювати, коли людина перестає мовчати.

"Це класична технологія залякування, яка розсипається, як тільки ви вмикаєте світло. Як тільки ви говорите першою" - підсумувала Маша Єфросиніна.

Єфросиніна підтримала Тополю після шантажу з особистими відео: &quot;Сором має змінити адресу&quot;Маша Єфросиніна висловилася про ситуацію з Оленою Тополею (скріншот)

Окремо вона звернулася до Олени Тополі особисто й висловила захоплення її позицією та рішучістю не мовчати.

"@alyoshasinger, ти неймовірна. Твоя сміливість сьогодні дає право на голос тисячам жінок, які досі боялися. Моя абсолютна тобі підтримка” - звернулася ведуча.

Нагадаємо, у ніч на 19 січня представники медіа та блогери почали отримувати розсилку з матеріалами, серед яких було й особисте відео за участі Олени Тополі.

Уже зранку артистка публічно відреагувала на ситуацію: вона заявила, що стала жертвою шантажу, а невідомі вимагали від неї гроші.

Також співачка підкреслила, що звернулася із заявою до поліції, щоб винних притягнули до відповідальності.

Згодом Нацполіція України повідомила про затримання ймовірного фігуранта справи - ним виявився 23-річний мешканець Києва. Якщо його провину доведуть, чоловікові може загрожувати до 12 років ув’язнення.

