Маша Ефросинина показала маму и сделала признание: "В нашей магаданской коммуналке"

Ефросинина поразила архивным фото

Ведущая рассказала, что недавно она посетила премьеру фильма "Ну мам". И лента ее действительно растрогала. Маша вспомнила, каким было ее детство.

"Я смотрела и думала о своей маме... А после показа, когда меня спросили в интервью: "За что меня ругала мама?". Я ответила, что ни за что. И это не потому, что я была пай девочкой (не была!), а потому, что мама меня не ругала. И я это помню всю свою сознательную жизнь", - рассказала Ефросинина.

25 января у мамы ведущей был День рождения. По этому случаю она показала свое "детское" фото и с теплом высказалась о самом родном человеке.

"Мама, спасибо тебе за любовь, которая не исчезает, даже когда трудно. Люблю без условий! С днем рождения, моя единственная", - написала Маша.

А еще она объяснила, почему выбрала именно такое фото для поздравления мамы. В те времена ее семья жила в непростых условиях, но все же выстояла.

"Почему-то именно это фото захотелось поставить, потому что здесь на улице где-то -25, и нет отопления в нашей магаданской коммуналке. Но выжили... Холод не помню, а мамину постоянно улыбку всегда", - призналась Ефросинина.



Маша Ефросинина в детстве (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Известно, что мама ведущей, Людмила Павловна, работала экономистом. В прошлом году, когда Маша поздравляла ее с днем рождения, она публиковала кадры из Киева.

Где мама Ефросининой сейчас и живет ли она в Украине - неизвестно.

Мама Ефросининой (фото: instagram.com/mashsh.wear)