Костюк зупинилася за крок від титулу WTA у Брісбені: фінал проти першої ракетки світу

Тріумфальний шлях до фіналу та зустріч із лідеркою WTA

Турнір серії WTA 500 в Австралії став для Марти Костюк справжнім бенефісом.

На шляху до фіналу киянка створила серію сенсацій, послідовно вибивши трьох представниць першої десятки світового заліку, Аманду Анісімову (№3 WTA), Мірру Андрєєву (№9) та Джессіку Пегулу (№6).

Проте у фінальній стадії українці протистояла "нейтральна" тенісистка Аріна Сабалєнка. Це була вже п'ята очна зустріч спортсменок, і, на жаль, Марті знову не вдалося підібрати ключ до гри першої ракетки світу.

Перебіг фінального протистояння

Початок матчу видався складним для українки - вона відпустила суперницю у відрив (0:3).

Знайшовши свій темп, Костюк змогла зрівняти рахунок, проте за рахунку 4:5 припустилася помилок на власній подачі, що дозволило Сабалєнці закрити сет.

Друга партія розвивалася за аналогічним сценарієм. Попри три ейси за матч та відчайдушну боротьбу, Марта не змогла перехопити ініціативу. Поєдинок тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 3:6.

Статистика вказує на перевагу суперниці у стабільності, адже Костюк припустилася 15 невимушених помилок проти 11 у опонентки.

Емоційна промова та новий статус у рейтингу

Попри спортивну невдачу у фіналі, виступ у Брисбені став для Костюк знаковим досягненням. Завдяки заробленим 325 очкам українська тенісистка з наступного тижня офіційно повертається до топ-20 кращих гравчинь планети.

Під час церемонії нагородження Марта звернулася до світової спільноти, нагадавши про важкі умови, в яких перебувають її співвітчизники через війну:

"Я граю щодня з болем у серці. В Україні зараз тисячі людей без світла та тепла при температурі -20 градусів. Моя сестра змушена спати під трьома ковдрами через холод", - сказала українка.

"Мені дуже боляче жити в цій реальності щодня, але я була неймовірно зворушена підтримкою та кількістю українських прапорів на трибунах", - зазначила Костюк.