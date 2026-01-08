Костюк сенсаційно обіграла третю ракетку світу та вийшла у чвертьфінал WTA у Брисбені

Сенсаційна перемога над топ-суперницею

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/4 фіналу престижного турніру WTA 500, що проходить у австралійському Брисбені. У поєдинку третього кола киянка у двох сетах переграла чинну третю ракетку світу, американку Аманду Анісімову.

Зустріч тривала півтори години та завершилася впевненою перемогою українки. Це вже третя звитяга Костюк у протистояннях з Анісімовою за чотири особисті зустрічі.

Хід протистояння: вирішальні брейки

Старт поєдинку пройшов у безкомпромісній боротьбі. Ключовим моментом першої партії став дев'ятий гейм - Марта зуміла реалізувати брейк-пойнт за рахунку 4:4, після чого успішно захистила власну подачу, попри три спроби суперниці відігратися.

У другому сеті ініціатива повністю перейшла до Костюк. За рахунку 3:3 українська спортсменка виграла три гейми поспіль. Висока якість гри на прийомі дозволила Марті створити тиск на кожній подачі американки, що зрештою вилилося у підсумкові 6:3.

Рекорди та турнірні перспективи

Цей успіх став для Марти Костюк першим виходом до чвертьфіналу на турнірах серії WTA за останні п'ять місяців.

Крім того, перемога над Анісімовою перервала серію з семи поразок у матчах проти представниць першої десятки світового рейтингу.

Загалом це десята перемога Костюк над суперницею з топ-10 та четверта - над представницею топ-5.

Вихід до вісімки найкращих є персональним рекордом Марти на кортах Брисбена, де вона виступає вже вп'яте.

За путівку до півфіналу українська тенісистка посперечається з переможницею пари Лінда Носкова (Чехія) - Мірра Андрєєва.