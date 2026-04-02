Маркевич замість Реброва: культовий тренер відреагував на чутки про призначення до збірної

Позиція Маркевича

75-річний фахівець, останнім місцем роботи якого були львівські "Карпати" (сезон-2023/24 у Першій лізі), наразі намагається зберігати дистанцію від гучних заголовків. На пряме запитання про готовність знову очолити збірну України у разі звільнення Реброва, Маркевич відповів стримано.

"Поки що коментарів не даю. Не на часі", - коротко резюмував Мирон Богданович.

Раніше в інтерв'ю сайту "Український футбол" тренер також підкреслював, що не хоче обговорювати долю чинного наставника, називаючи чутки про наступника передчасними.

"Щодо всіх цих чуток про майбутнє Реброва, що звільнять його, нібито, хто може бути його наступником і все таке інше – говорити взагалі не хочу. Не до мене питання", - відреагував Маркевич.

Проте журналіст Віктор Вацко підтверджує: досвідчений фахівець дійсно входить до шорт-листа кандидатів на посаду керманича "синьо-жовтих".

Унікальна статистика: в збірній без поразок

Варто нагадати, що Маркевич уже мав досвід роботи з національною командою у 2010 році. Його коротка каденція стала рекордною – він залишається єдиним тренером в історії збірної України, що не зазнав жодної поразки.

Матчі Мирона Маркевича на чолі збірної України (2010 рік):

Україна – Литва – 4:0

Україна – Румунія – 3:2

Норвегія – Україна – 0:1

Україна – Нідерланди – 1:1

Тоді Маркевич достроково залишив посаду через принципову незгоду з рішенням Федерації футболу щодо харківського "Металіста", який він очолював одночасно зі збірною. "Металіст" позбавили 9 очок, звинувативши клуб в організації договірного матчу з "Карпатами".