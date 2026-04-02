Маркевич вместо Реброва: культовый тренер отреагировал на слухи о назначении в сборную

Позиция Маркевича

75-летний специалист, последним местом работы которого были львовские "Карпаты" (сезон-2023/24 в Первой лиге), пока пытается сохранять дистанцию от громких заголовков. На прямой вопрос о готовности вновь возглавить сборную Украины в случае увольнения Реброва, Маркевич ответил сдержанно.

"Пока что комментариев не даю. Не ко времени", - коротко резюмировал Мирон Богданович.

Ранее в интервью сайту "Украинский футбол" тренер также подчеркивал, что не хочет обсуждать судьбу действующего наставника, называя слухи о преемнике преждевременными.

"Относительно всех этих слухов о будущем Реброва, что уволят его, якобы, кто может быть его преемником и все такое прочее - говорить вообще не хочу. Не ко мне вопрос", - отреагировал Маркевич.

Тем не менее журналист Виктор Вацко подтверждает: опытный специалист действительно входит в шорт-лист кандидатов на пост рулевого "сине-желтых".

Уникальная статистика: в сборной без поражений

Стоит напомнить, что Маркевич уже имел опыт работы с национальной командой в 2010 году. Его короткая каденция стала рекордной - он остается единственным тренером в истории сборной Украины, который не потерпел ни одного поражения.

Матчи Мирона Маркевича во главе сборной Украины (2010 год):

Украина - Литва - 4:0

Украина - Румыния - 3:2

Норвегия - Украина - 0:1

Украина - Нидерланды - 1:1

Тогда Маркевич досрочно покинул пост из-за принципиального несогласия с решением Федерации футбола по харьковскому "Металлисту", который он возглавлял одновременно со сборной. "Металлист" лишили 9 очков, обвинив клуб в организации договорного матча с "Карпатами".