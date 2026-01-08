ua en ru
Мандзин пробився до топ-15 у спринті Кубку світу в Обергофі - топ-результат сезону

Четвер 08 січня 2026 14:10
Мандзин пробився до топ-15 у спринті Кубку світу в Обергофі - топ-результат сезону Віталій Мандзин (фото: instsgram.com.vitalii.mandzyn)
Автор: Катерина Урсатій

У німецькому Обергофі стартував четвертий етап Кубка світу з біатлону. За підсумками чоловічого спринту четверо українців змогли відібратися до гонки переслідування, а Віталій Мандзин оновив власний рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Прорив Мандзина та стрільба українців

Перший старт 2026 року приніс збірній України високе 15-те місце, яке виборов 22-річний Віталій Мандзин.

Попри одну незакриту мішень на першому рубежі, спортсмен продемонстрував ідеальну стрільбу стоячи та вражаючу швидкість на останньому колі, де він показав 8-й час серед усіх учасників. Для Віталія цей результат став одним із найкращих у кар'єрі.

Натомість капітан команди Дмитро Підручний не зміг потрапити до залікової зони. Три штрафні кола відкинули його на 41-шу позицію.

Цікаво, що єдиним снайпером у складі синьо-жовтих, який закрив усі 10 мішеней, став Богдан Цимбал, проте низька швидкість на дистанції дозволила йому посісти лише 45-те місце. Богдан Борковський з двома промахами фінішував 43-м.

Хто поборовся за медалі

Перемогу святкував італійський біатлоніст Томмазо Джакомель. Навіть із одним колом штрафу він зумів випередити господаря траси Філіпа Наврата.

Бронзову нагороду здобув норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль.

За підсумками гонки до персьюту кваліфікувалися четверо представників України. Поза бортом змагань залишився лише Денис Насико, який завершив спринт на 94-му місці.

Кубок світу. Обергоф. Спринт (чоловіки). Результати:

  1. Томмазо Джакомель (Італія, 1+0) 25:01.7
  2. Філіп Наврат (Німеччина, 0+1) +13.2
  3. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 1+0) +25.2
  4. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+1) +31.2
  5. Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+1) +31.4
  6. Ерік Перро (Франція, 0+2) +32.5

...

  • 15. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +1:14.1
  • 41. Дмитро Підручний (Україна, 1+2) +2:07.5
  • 43. Богдан Борковський (Україна, 1+1) +2:08.7
  • 45. Богдан Цимбал (Україна, 0+0) +2:11.8
  • 94. Денис Насико (Україна, 1+2) +3:56.7

Програма етапу продовжиться жіночим спринтом, який розпочнеться сьогодні о 15:15 за київським часом.

Пряму трансляцію забезпечують платформи "Суспільне Спорт".

Раніше ми повідомляли, чому капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний не вийде на старт заключного етапу Кубка світу.

Також читайте, як росіяни через суди намагаються повернутися в світовий біатлон.

