Мандзин пробився до топ-15 у спринті Кубку світу в Обергофі - топ-результат сезону
У німецькому Обергофі стартував четвертий етап Кубка світу з біатлону. За підсумками чоловічого спринту четверо українців змогли відібратися до гонки переслідування, а Віталій Мандзин оновив власний рекорд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.
Прорив Мандзина та стрільба українців
Перший старт 2026 року приніс збірній України високе 15-те місце, яке виборов 22-річний Віталій Мандзин.
Попри одну незакриту мішень на першому рубежі, спортсмен продемонстрував ідеальну стрільбу стоячи та вражаючу швидкість на останньому колі, де він показав 8-й час серед усіх учасників. Для Віталія цей результат став одним із найкращих у кар'єрі.
Натомість капітан команди Дмитро Підручний не зміг потрапити до залікової зони. Три штрафні кола відкинули його на 41-шу позицію.
Цікаво, що єдиним снайпером у складі синьо-жовтих, який закрив усі 10 мішеней, став Богдан Цимбал, проте низька швидкість на дистанції дозволила йому посісти лише 45-те місце. Богдан Борковський з двома промахами фінішував 43-м.
Хто поборовся за медалі
Перемогу святкував італійський біатлоніст Томмазо Джакомель. Навіть із одним колом штрафу він зумів випередити господаря траси Філіпа Наврата.
Бронзову нагороду здобув норвежець Йоганнес Дале-Шевдаль.
За підсумками гонки до персьюту кваліфікувалися четверо представників України. Поза бортом змагань залишився лише Денис Насико, який завершив спринт на 94-му місці.
Кубок світу. Обергоф. Спринт (чоловіки). Результати:
- Томмазо Джакомель (Італія, 1+0) 25:01.7
- Філіп Наврат (Німеччина, 0+1) +13.2
- Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 1+0) +25.2
- Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+1) +31.2
- Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+1) +31.4
- Ерік Перро (Франція, 0+2) +32.5
...
- 15. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +1:14.1
- 41. Дмитро Підручний (Україна, 1+2) +2:07.5
- 43. Богдан Борковський (Україна, 1+1) +2:08.7
- 45. Богдан Цимбал (Україна, 0+0) +2:11.8
- 94. Денис Насико (Україна, 1+2) +3:56.7
Програма етапу продовжиться жіночим спринтом, який розпочнеться сьогодні о 15:15 за київським часом.
Пряму трансляцію забезпечують платформи "Суспільне Спорт".
