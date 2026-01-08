Мандзин пробился в топ-15 в спринте Кубка мира в Оберхофе - топ-результат сезона

В немецком Оберхофе стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. По итогам мужского спринта четверо украинцев смогли отобраться в гонку преследования, а Виталий Мандзин обновил собственный рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Прорыв Мандзина и стрельба украинцев

Первый старт 2026 года принес сборной Украины высокое 15-е место, которое завоевал 22-летний Виталий Мандзин.

Несмотря на одну незакрытую мишень на первом рубеже, спортсмен продемонстрировал идеальную стрельбу стоя и впечатляющую скорость на последнем круге, где он показал 8-е время среди всех участников. Для Виталия этот результат стал одним из лучших в карьере.

Зато капитан команды Дмитрий Пидручный не смог попасть в зачетную зону. Три штрафных круга отбросили его на 41-ю позицию.

Интересно, что единственным снайпером в составе сине-желтых, который закрыл все 10 мишеней, стал Богдан Цымбал, однако низкая скорость на дистанции позволила ему занять лишь 45-е место. Богдан Борковский с двумя промахами финишировал 43-м.

Кто поборолся за медали

Победу праздновал итальянский биатлонист Томмазо Джакомель. Даже с одним кругом штрафа он сумел опередить хозяина трассы Филиппа Наврата.

Бронзовую награду завоевал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль.

По итогам гонки в персьют квалифицировались четверо представителей Украины. За бортом соревнований остался лишь Денис Насыко, который завершил спринт на 94-м месте.

Кубок мира. Оберхоф. Спринт (мужчины). Результаты:

Томмазо Джакомель (Италия, 1+0) 25:01.7 Филипп Наврат (Германия, 0+1) +13.2 Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 1+0) +25.2 Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1) +31.2 Мартин Ульдаль (Норвегия, 0+1) +31.4 Эрик Перро (Франция, 0+2) +32.5

...

15. Виталий Мандзин (Украина, 1+0) +1:14.1

41. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +2:07.5

43. Богдан Борковский (Украина, 1+1) +2:08.7

45. Богдан Цымбал (Украина, 0+0) +2:11.8

94. Денис Насико (Украина, 1+2) +3:56.7

Программа этапа продолжится женским спринтом, который начнется сегодня в 15:15 по киевскому времени.

Прямую трансляцию обеспечивают платформы "Суспільне Спорт".