"Манчестер Юнайтед" отримав нового тренера: не програвав на чолі клубу та дебютує одразу в дербі

Англійський "Манчестер Юнайтед" офіційно повідомив про зміну на тренерському містку. Новим наставником став колишній півзахисник команди Майкл Каррік, який змінив на посаді Рубена Аморіма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Чому звільнили Рубена Аморіма

Португальського фахівця було відправлено у відставку на початку січня після серії з трьох нічиїх поспіль у чемпіонаті.

Додаткового резонансу ситуації надало інтерв'ю Аморіма після матчу з "Лідсом", у якому пролунала прихована критика керівництва клубу.

Після звільнення португальця команду тимчасово очолював Даррен Флетчер, однак клуб вирішив зробити ставку на іншого фахівця.

Каррік повернувся до рідного клубу

Керівництво "червоних дияволів" довірило команду добре знайомій постаті. Контракт із 44-річним англійцем розрахований до завершення сезону-2025/26.

Каррік є легендою клубу як футболіст – він провів у складі МЮ 12 років та виграв 18 трофеїв, зокрема п'ять чемпіонських титулів АПЛ, Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

Досвід на тренерській лаві

Каррік також має досвід роботи головним тренером "Манчестер Юнайтед". У 2021 році він виконував обов'язки наставника після відставки Уле-Гуннара Сульшера і тоді не зазнав жодної поразки. Під його керівництвом команда здобула перемоги над "Арсеналом" (3:2) та іспанським "Вільярреалом" (2:0), а також зіграло внічию з "Челсі" (1:1).

Згодом англієць три сезони працював головним тренером "Мідлсбро".

У якому стані перебуває МЮ

Останні роки "Юнайтед" переживає складний період. Минулого сезону манкуніанці фінішували лише на 15-му місці в АПЛ і залишилися без єврокубків.

У нинішньому розіграші чемпіонату команда йде сьомою після 21 туру, відстаючи лише на три очки від зони Ліги чемпіонів. Водночас "червоні дияволи" вже вилетіли з Кубка ліги та Кубка Англії.

Очікується, що тренерська перестановка не вплине на трансферні плани клубу. За інформацією британських ЗМІ, активної роботи у зимове трансферне вікно "Юнайтед" не планує.

Дебют – одразу в дербі

Свій перший матч у статусі головного тренера "Манчестер Юнайтед" Каррік проведе в суботу, 17 січня. Дебютним поєдинком стане принципове манчестерське дербі проти "Манчестер Сіті".