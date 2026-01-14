ua en ru
Ср, 14 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Манчестер Юнайтед" получил нового тренера: не проигрывал во главе клуба и дебютирует сразу в дерби

Среда 14 января 2026 10:11
UA EN RU
"Манчестер Юнайтед" получил нового тренера: не проигрывал во главе клуба и дебютирует сразу в дерби Фото: Майкл Каррик (manutd.com)
Автор: Андрей Костенко

Английский "Манчестер Юнайтед" официально сообщил о смене на тренерском мостике. Новым наставником стал бывший полузащитник команды Майкл Каррик, который сменил на посту Рубена Аморима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Почему уволили Рубена Аморима

Португальский специалист был отправлен в отставку в начале января после серии из трех ничьих подряд в чемпионате.

Дополнительный резонанс ситуации придало интервью Аморима после матча с "Лидсом", в котором прозвучала скрытая критика руководства клуба.

После увольнения португальца команду временно возглавлял Даррен Флетчер, однако клуб решил сделать ставку на другого специалиста.

Каррик вернулся в родной клуб

Руководство "красных дьяволов" доверило команду хорошо знакомой фигуре. Контракт с 44-летним англичанином рассчитан до завершения сезона-2025/26.

Каррик является легендой клуба как футболист - он провел в составе МЮ 12 лет и выиграл 18 трофеев, в том числе пять чемпионских титулов АПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Опыт на тренерской скамье

Каррик также имеет опыт работы главным тренером "Манчестер Юнайтед". В 2021 году он исполнял обязанности наставника после отставки Уле-Гуннара Сульшера и тогда не потерпел ни одного поражения. Под его руководством команда одержала победы над "Арсеналом" (3:2) и испанским "Вильярреалом" (2:0), а также сыграла вничью с "Челси" (1:1).

Впоследствии англичанин три сезона работал главным тренером "Мидлсбро".

В каком состоянии находится МЮ

Последние годы "Юнайтед" переживает сложный период. В прошлом сезоне манкунианцы финишировали лишь на 15-м месте в АПЛ и остались без еврокубков.

В нынешнем розыгрыше чемпионата команда идет седьмой после 21 тура, отставая лишь на три очка от зоны Лиги чемпионов. В то же время "красные дьяволы" уже вылетели из Кубка лиги и Кубка Англии.

Ожидается, что тренерская перестановка не повлияет на трансферные планы клуба. По информации британских СМИ, активной работы в зимнее трансферное окно "Юнайтед" не планирует.

Дебют - сразу в дерби

Свой первый матч в статусе главного тренера "Манчестер Юнайтед" Каррик проведет в субботу, 17 января. Дебютным поединком станет принципиальное манчестерское дерби против "Манчестер Сити".

Ранее мы рассказали, за что лучшего бомбардира сборной Украины отстранили от команды УПЛ.

Также узнайте, как Малиновский обошел Шевченко в рейтинге Серии А.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат Англии Манчестер Юнайтед
Новости
В многоэтажке на Оболони произошел пожар на фоне дроновой атаки
В многоэтажке на Оболони произошел пожар на фоне дроновой атаки
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году