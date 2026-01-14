"Манчестер Юнайтед" получил нового тренера: не проигрывал во главе клуба и дебютирует сразу в дерби

Английский "Манчестер Юнайтед" официально сообщил о смене на тренерском мостике. Новым наставником стал бывший полузащитник команды Майкл Каррик, который сменил на посту Рубена Аморима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Почему уволили Рубена Аморима

Португальский специалист был отправлен в отставку в начале января после серии из трех ничьих подряд в чемпионате.

Дополнительный резонанс ситуации придало интервью Аморима после матча с "Лидсом", в котором прозвучала скрытая критика руководства клуба.

После увольнения португальца команду временно возглавлял Даррен Флетчер, однако клуб решил сделать ставку на другого специалиста.

Каррик вернулся в родной клуб

Руководство "красных дьяволов" доверило команду хорошо знакомой фигуре. Контракт с 44-летним англичанином рассчитан до завершения сезона-2025/26.

Каррик является легендой клуба как футболист - он провел в составе МЮ 12 лет и выиграл 18 трофеев, в том числе пять чемпионских титулов АПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Опыт на тренерской скамье

Каррик также имеет опыт работы главным тренером "Манчестер Юнайтед". В 2021 году он исполнял обязанности наставника после отставки Уле-Гуннара Сульшера и тогда не потерпел ни одного поражения. Под его руководством команда одержала победы над "Арсеналом" (3:2) и испанским "Вильярреалом" (2:0), а также сыграла вничью с "Челси" (1:1).

Впоследствии англичанин три сезона работал главным тренером "Мидлсбро".

В каком состоянии находится МЮ

Последние годы "Юнайтед" переживает сложный период. В прошлом сезоне манкунианцы финишировали лишь на 15-м месте в АПЛ и остались без еврокубков.

В нынешнем розыгрыше чемпионата команда идет седьмой после 21 тура, отставая лишь на три очка от зоны Лиги чемпионов. В то же время "красные дьяволы" уже вылетели из Кубка лиги и Кубка Англии.

Ожидается, что тренерская перестановка не повлияет на трансферные планы клуба. По информации британских СМИ, активной работы в зимнее трансферное окно "Юнайтед" не планирует.

Дебют - сразу в дерби

Свой первый матч в статусе главного тренера "Манчестер Юнайтед" Каррик проведет в субботу, 17 января. Дебютным поединком станет принципиальное манчестерское дерби против "Манчестер Сити".