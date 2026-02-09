Мама Jerry Heil не стримала емоцій після поразки доньки у Нацвідборі: "Це була підстава"

Співачку ще до фіналу називали однією з головних претенденток на перемогу, однак за підсумками голосування вона не змогла посісти перше місце.

Після завершення шоу Jerry Heil звернула увагу на технічні недоліки трансляції: у телеверсії глядачі не побачили ключовий елемент її сценічного номеру.

Ситуацію також загострила реакція в соцмережах на заклик членкині журі Руслани підтримати гурт LELÉKA, що спричинило дискусії про можливу упередженість конкурсу.

На тлі обговорень Людмила Шемаєва вирішила не мовчати. У соцмережах вона опублікувала емоційний допис, у якому підтримала доньку та висловила недовіру до прозорості Нацвідбору.

Мама Jerry Heil зробила заяву після поразки доньки у Нацвідборі (скріншот)

За її словами, справжнім визнанням для Jerry Heil є не офіційні результати, а підтримка великої кількості слухачів, підтвердженням чого став приз від єврофанів.

"Донечко наша, ти найкраща. Ця нагорода вища за будь-яке "Євробачення", бо за тебе вболівають тисячі живих людей, і ми дуже вдячні їм за це. А в голосуванні на нацвідборі, в тому, як транслювався сам номер, як подавався звук, я щось геть зневірилася. Таке відчуття, що це дійсно була підстава, як і пише про це багато людей. Для чого це було зроблено - знає лише той, хто це задумав. Але все, що не робиться, - на краще. На все воля Божа", - висловилася мама артистки.

Результати Нацвідбору на "Євробачення 2026"

Україну на ювілейному 70-му пісенному конкурсі "Євробачення" представить співачка LELÉKA.

У фіналі Нацвідбору 35-річна артистка здобула максимальні 20 балів.

Глядацьке голосування під час Нацвідбору на "Євробачення-2026" відбувалося у двох форматах - через мобільний застосунок "Дія" та за допомогою SMS. Офіційні результати оприлюднило Суспільне мовлення.

Під час прямого ефіру в застосунку "Дія" свої голоси віддали 208 391 українець. Найбільшу підтримку користувачів отримав гурт LELÉKA - 54 830 голосів, що становить 26,311% від загальної кількості.

Друге місце за кількістю голосів посів LAUD - 35 189 голосів (16,886%), третє - Jerry Heil з результатом 33 034 голоси (15,852%).

Результати голосування Нацвідбору (скріншот)

Далі у рейтингу розмістилися:

KHAYAT - 17 144 голоси (8,227%)

Mr. Vel - 15 809 (7,586%)

The Elliens - 14 363 (6,892%)

Molodi - 12 400 (5,95%)

Monokate - 11 963 (5,741%)

Valeriya Force - 7 928 (3,804%)

ЩукаРиба - 5 731 (2,75%)

Окремо проходило SMS-голосування, у якому взяли участь 19 209 глядачів. І тут перше місце також здобула LELÉKA - 5 220 голосів (27,17%).

Jerry Heil та LAUD показали майже однакові результати - 2 687 голосів (13,99%) та 2 674 голоси (13,92%) відповідно.

Результати SMS-голосування розподілилися так:

KHAYAT - 1 863 голоси (9,7%)

Mr. Vel - 1 713 (8,92%)

The Elliens - 1 640 (8,54%)

Molodi - 1 115 (5,8%)

Monokate - 939 (4,89%)

ЩукаРиба - 715 (3,72%)

Valeriya Force - 643 (3,35%)

За підсумком обох форматів голосування переможницею Нацвідбору-2026 стала LELÉKA.

Колектив отримав кубок від Суспільного мовлення та право представляти Україну на "Євробаченні-2026", яке відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня.