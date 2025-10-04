"Мама в 47": відома телеведуча народила первістка (фото)

Ведуча Інна Шевченко вперше стала мамою. Зірка ТБ народила від чоловіка-француза, з яким разом мешкає за кордоном.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис Шевченко в Instagram.
Так, Інна розповіла, що стала мамою, 3 жовтня. У неї народився синочок.
"Мама в 47. Наше диво вирішило статися трішки раніше! 3.10.2025. Хлопчик. 3780 гр. Пізніше розкажу подробиці. А зараз відпочиваємо і насолоджуємося нашим щастям!" - написала Шевченко.
Зірка ICTV показала малесеньку ручку дитини. Вона не стала публікувати фото з обличчям малюка, але, ймовірно, поділиться теплими кадрами пізніше.
У коментарях ведуча отримала чимало привітань. Співачка Наталка Карпа написала, що бажає Інні кайфувати від материнства.
"Щирі вітання! Це Благословіння Господа! І неймовірне щастя, кажу вже як мама з невеличким досвідом! Обіймаю Вас, кайфуйте від материнства!" - йдеться у її коментарі.
Також фани пишуть:
Ведуча працювала на програмі "Факти". Її чоловік - французький режисер Лоран Жаві, який старший за неї на 11 років.
Шевченко завагітніла не з першої спроби. Зірка розповідала, що лікарі майже не давали шансів на те, що вона зможе стати мамою. Але після третього ЕКО на Інну чекала радісна звістка, у 46 років вона завагітніла.
Шевченко та її чоловік (фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv)
