Малиновський повторив рекорд Шевченка у Серії А: який рекорд встановив українцю

Тріумфальне повернення: Маліновський підкорює Серію А

У поєдинку 19-го туру італійської першості між "Дженоа" та "Міланом" український хавбек Руслан Маліновський знову продемонстрував свою майстерність.

Вийшовши у стартовому складі "грифонів", 32-річний футболіст став автором гольової передачі на 28-й хвилині.

Його вивірений навіс допоміг Лоренцо Коломбо відкрити рахунок у зустрічі.

Окрім асисту, українець провів на полі 64 хвилини, продемонструвавши вражаючу точність передач - 94%.

Попри активну гру лідера, генуезці не втримали перемогу: матч завершився з рахунком 1:1 після пізнього гола Рафаеля Леа та нереалізованого пенальті гравцем "Дженоа" наприкінці гри.

На рівні з "Царем": історична статистика українців

Цей асист став для Маліновського 29-м у межах чемпіонату Італії. Таким чином, Руслан офіційно зрівнявся з легендарним Андрієм Шевченком, який тривалий час одноосібно очолював список найкращих українських асистентів у Серії А.

За даними аналітичних ресурсів, розподіл результативних передач українців у топ-лізі Італії виглядає так:

Андрій Шевченко - 29 (усі за "Мілан");

- 29 (усі за "Мілан"); Руслан Маліновський - 29 (24 за "Аталанту" та 5 за "Дженоа");

- 29 (24 за "Аталанту" та 5 за "Дженоа"); Олександр Заваров - 7 ("Ювентус");

- 7 ("Ювентус"); Віктор Коваленко - 6 ("Спеція", "Емполі").

Тепер Маліновському достатньо лише одного результативного пасу, щоб стати абсолютним рекордсменом серед українських легіонерів в історії італійської еліти.

Поточне становище "Дженоа" та плани півзахисника

Для Руслана це перша результативна дія у 2026 році. Загалом у поточному сезоні хавбек має у своєму активі два забиті м'ячі та два асисти.

Попри стабільну гру українця, його команда перебуває у складній турнірній ситуації.

Наразі "Дженоа" займає 17-ту сходинку в таблиці, маючи в активі 16 залікових пунктів.

Наступну можливість очолити історичний рейтинг Маліновський матиме вже 12 січня, коли генуезці зустрінуться з "Кальярі".

Контракт гравця з італійським клубом розрахований до літа 2027 року.