Малиновский повторил рекорд Шевченко в Серии А: какой рекорд установил украинцу

Триумфальное возвращение: Малиновский покоряет Серию А

В поединке 19-го тура итальянского первенства между "Дженоа" и "Миланом" украинский хавбек Руслан Малиновский вновь продемонстрировал свое мастерство.

Выйдя в стартовом составе "грифонов", 32-летний футболист стал автором голевой передачи на 28-й минуте.

Его выверенный навес помог Лоренцо Коломбо открыть счет во встрече.

Кроме ассиста, украинец провел на поле 64 минуты, продемонстрировав впечатляющую точность передач - 94%.

Несмотря на активную игру лидера, генуэзцы не удержали победу: матч завершился со счетом 1:1 после позднего гола Рафаэля Леа и нереализованного пенальти игроком "Дженоа" в конце игры.

На уровне с "Царем": историческая статистика украинцев

Этот ассист стал для Малиновского 29-м в рамках чемпионата Италии. Таким образом, Руслан официально сравнялся с легендарным Андреем Шевченко, который долгое время единолично возглавлял список лучших украинских ассистентов в Серии А.

По данным аналитических ресурсов, распределение результативных передач украинцев в топ-лиге Италии выглядит так:

Андрей Шевченко - 29 (все за "Милан");

Руслан Малиновский - 29 (24 за "Аталанту" и 5 за "Дженоа");

Александр Заваров - 7 ("Ювентус");

Виктор Коваленко - 6 ("Специя", "Эмполи").

Теперь Малиновскому достаточно лишь одного результативного паса, чтобы стать абсолютным рекордсменом среди украинских легионеров в истории итальянской элиты.

Текущее положение "Дженоа" и планы полузащитника

Для Руслана это первое результативное действие в 2026 году. Всего в текущем сезоне хавбек имеет в своем активе два забитых мяча и два ассиста.

Несмотря на стабильную игру украинца, его команда находится в сложной турнирной ситуации.

Сейчас "Дженоа" занимает 17-ю строчку в таблице, имея в активе 16 зачетных пунктов.

Следующую возможность возглавить исторический рейтинг Малиновский будет иметь уже 12 января, когда генуэзцы встретятся с "Кальяри".

Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года.