Малиновский повторил рекорд Шевченко в Серии А: какой рекорд установил украинцу

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал соавтором уникального рекорда в итальянской Серии А. Благодаря результативному действию в матче против "Милана" он догнал по показателям Андрея Шевченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
В поединке 19-го тура итальянского первенства между "Дженоа" и "Миланом" украинский хавбек Руслан Малиновский вновь продемонстрировал свое мастерство.
Выйдя в стартовом составе "грифонов", 32-летний футболист стал автором голевой передачи на 28-й минуте.
Его выверенный навес помог Лоренцо Коломбо открыть счет во встрече.
Кроме ассиста, украинец провел на поле 64 минуты, продемонстрировав впечатляющую точность передач - 94%.
Несмотря на активную игру лидера, генуэзцы не удержали победу: матч завершился со счетом 1:1 после позднего гола Рафаэля Леа и нереализованного пенальти игроком "Дженоа" в конце игры.
Этот ассист стал для Малиновского 29-м в рамках чемпионата Италии. Таким образом, Руслан официально сравнялся с легендарным Андреем Шевченко, который долгое время единолично возглавлял список лучших украинских ассистентов в Серии А.
По данным аналитических ресурсов, распределение результативных передач украинцев в топ-лиге Италии выглядит так:
Теперь Малиновскому достаточно лишь одного результативного паса, чтобы стать абсолютным рекордсменом среди украинских легионеров в истории итальянской элиты.
Для Руслана это первое результативное действие в 2026 году. Всего в текущем сезоне хавбек имеет в своем активе два забитых мяча и два ассиста.
Несмотря на стабильную игру украинца, его команда находится в сложной турнирной ситуации.
Сейчас "Дженоа" занимает 17-ю строчку в таблице, имея в активе 16 зачетных пунктов.
Следующую возможность возглавить исторический рейтинг Малиновский будет иметь уже 12 января, когда генуэзцы встретятся с "Кальяри".
Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года.
