Малахова про батька своїх синів та плани на материнство: "Іноді хочеться завагітніти"

Так, Малахова нагадала, що після розлучення з Чабою Бакошем її обранець прийняв її двох синів Матяша й Олівера як рідних та виховує їх разом із нею.

Та попри попередні заяви ведучої про суди та аліменти, зараз ситуація змінилася: колишній бачиться з дітьми - щоправда, не так часто, як хотілося б.

"Матіашу періодично обід готує, запрошує до себе. Інколи щось купує іноді. Для глибшого спілкування потрібен авторитет, який неможливо здобути ривками", - розповіла Малахова.

Даша Малахова з Чабою Бакошем і синами (фото: instagram.com/dashamalakhova)

За словами Даші, Чаба навіть дозволяє собі коментувати її новий шлюб - і робить це доволі неоднозначно.

"Чаба каже: "Ось ви не створені одне для одного, бо у вас немає спільних дітей". Я думаю, Господи, розберися зі своїм життям. Я зараз намагаюсь, щоб з Чабою, Сергієм і дітьми були більше разом", - поділилася зірка.

Акторка також пояснила, що питання дітей у їхній сім’ї не стоїть категорично. І вона, і Сергій мають хороше здоров’я, проте обставини та власні внутрішні відчуття впливають на рішення.

"Ми не знаємо, як Бог не дав. Ми не планували дітей, бо як не одне, так інше. Ми завжди хотіли всиновлювати дітей від першого дня, як ми разом. Сергій дуже нестандартна людина, який не бачить різниці між своїми та моїми дітьми… Мені вже 48 років. І тут скоріше я думаю, чи хочу я зараз навантажувати своє тіло… Іноді хочеться завагітніти, а іноді - ні", - зізналася вона.

Даша Малахова з чоловіком (фото: instagram.com/dashamalakhova)

Малахова не виключає, що в майбутньому у Сергія може з’явитися дитина - природним шляхом, через сурогатне материнство або всиновлення: зараз пара просто шукає правильний для себе момент.

"Думаю, що в будь-якому разі з часом у Сергія буде дитина - може бути чи то сурогатна мама, чи то я, але залежить від стану яйцеклітин", - пояснила Даша.

Що відомо про попередні шлюби Даші Малахової

Першим чоловіком телеведучої був британець, із яким вона навіть заснувала спільний ресторан в Уельсі під назвою Martin's Kitchen.

Проте у 2004 році Даші довелося повернутися до України через хворобу матері.

Вже вдома вона познайомилася з угорським продюсером Чабою Бакошем.

Їхня історія кохання теж склалася нетипово: Малахова знову повернулася до Уельсу, але саме там усвідомила, що її справжні почуття - до Чаби. Тож вона розірвала шлюб із першим чоловіком.

У стосунках з Бакошем Даша стала мамою двох синів - Матяша й Олівера. Проте у 2014 році пара розлучилася.

Через три роки після розриву Малахова вийшла заміж за фітнес-тренера Сергія Сулиму.