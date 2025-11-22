"Багато чого говорять". Фагот вперше відреагував на чутки про нову дівчину
Олег Михайлюта, відомий як Фагот з гурту ТНМК, вперше прокоментував вірусне відео, яке спричинило хвилю чуток про його особисте життя.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Фагота програмі "Ранок у великому місті".
Що сказав Фагот щодо чуток про "нову дівчину"
У ролику, що з'явився в мережі, начебто музикант прогулюється вулицями Львова, тримаючи за руку невідому дівчину. Сам він тривалий час не коментував плітки, але у свіжому інтерв'ю порушив мовчання.
"Багато чого говорять. Нащо коментувати все, що не хочеш коментувати? Я не знаю, про яке саме відео ви говорите, тому нащо про це зараз говорити? Я міг із ким завгодно за ручку триматися", - заявив він.
Журналістка уточнила, хто ця молода жінка, на що Фагот відповів з обережністю.
"Хто та дівчина була - це в неї треба запитати потім. Я не знаю, про що ви саме говорите, про яке відео, тому нащо зараз про це говорити. Міг із ким завгодно за ручки триматися.
Фагот про чутки навколо особистого життя (скриншот)
Яке відео спровокувало чутки
Ролик був опублікований в TikTok-акаунті star.ukraine у вересні. На ньому залишили інтригуючий підпис.
"Фагот знайшов нову дівчину? Вже бачили?" - підписав автор.
На відео схожий на музиканта чоловік прогулюється вулицями Львова в компанії дівчини. Відео зібрало понад 170 тисяч переглядів, сотні лайків та коментарів.
- "То не він, він дуже високий, а цей ніби ні".
- "Це не Фагот!! У Фагота зріст до 190 см, а тут - ні".
- "Навіть якщо це він, для чого знімати такі відео?"
- "Минулого року в центрі ходив за руку з дівчиною смаглявою, але вона була нижча за нього".
- "Це його життя, як хоче, так і живе".
@star.ukraine
оригінальний звук - LYUKSI
Що відомо про особисте життя Фагота
У Олега є син Микита від стосунків з журналісткою Анастасією Будкіною.
Останні 12 років він живе з дизайнеркою Ольгою Навроцькою, однак офіційно оформлювати стосунки вони не поспішали. Спільних дітей немає.
Фагот та Навроцька (фото: instagram.com/fahot)
