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"Максимально закопує себе": зіркова PR-менеджерка оцінила скандал із Мартиновською

17:25 17.06.2026 Ср
3 хв
Експертка пояснила, як шеф-кухарка могла уникнути репутаційного провалу після резонансного інтерв’ю
aimg Іванна Пашкевич
"Максимально закопує себе": зіркова PR-менеджерка оцінила скандал із Мартиновською Ольга Мартиновська (фото: instagram.com/olga_martynovska)
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Зіркова PR-менеджерка, власниця агенції a69pr Альона Гармаш прокоментувала публічний скандал навколо Ольги Мартиновської, який виник після її інтерв’ю про дитячі висловлювання щодо тварин та подальшої реакції в медіапросторі.

Своєю думкою експертка поділилася в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.

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За словами Гармаш, головна помилка Мартиновської полягала у першій реакції після скандалу.

"Я впевнена, що вона могла вийти з цієї ситуації набагато з меншими репутаційними втратами, це однозначно. Бо по факту перший її відеокоментар… Вона сказала: "Вибачте, кого зачіпили мої висловлювання", але не сказала, що гіперболізувала і не визнала по факту своєї провини", - зазначила експертка.

Вона додала, що ситуація могла б розвиватися інакше ще на етапі інтерв’ю Маші Єфросиніної.

"Коли вона була на інтерв’ю, вона могла б сказати: "Навіть якщо це було гіперболізовано, я це категорично засуджую". Можна було чітко пояснити позицію і не залишати простору для інтерпретацій", - сказала Гармаш.

Менеджерка також наголосила, що публічна комунікація могла бути доповнена діями.

&quot;Максимально закопує себе&quot;: зіркова PR-менеджерка оцінила скандал із МартиновськоюАльона Гармаш (фото: facebook.com/alena.garmas)

"Можна було навіть зробити певний внесок на підтримку тварин. Я розумію, що Україна - не Голлівуд, але це виглядало б доречно і красиво з боку публічної особи", - зазначила вона.

За її словами, правильна стратегія на ранньому етапі могла б повністю зупинити розвиток скандалу.

"А зараз вона себе просто максимально закопує і закопує далі. В першому повідомленні могло б усе це зупинитися", - підкреслила PR-експертка.

Окрім цього, Гармаш у своєму Telegram-каналі також коментувала ситуацію та рішення бренду TM Savory, який припинив співпрацю з Ольгою Мартиновською після скандалу.

"Справа не в тому, що людина в дитинстві була "шибеником". І не в тому, що її "затравили" за давню історію. Як дуже влучно написали в коментарях: "Вона вибачилася за те, що люди образилися, а не за скоєне". І вибачилися не за реакцію під час інтерв’ю. Виходить у людини не відбулося усвідомлення ситуації. Саме це й стало головною проблемою". - зазначила вона.

Експертка наголошує, що суспільство добре відрізняє формальні вибачення від реального усвідомлення помилки.

"Можна помилятися. Можна змінюватися. Можна шкодувати про те, що робив у дитинстві. Але суспільство зазвичай дуже добре відчуває різницю між "мені шкода, що вас це зачепило" і "мені шкода, що я це робив". І, думаю, саме тому бренд ухвалив своє рішення. Не через минуле. А через те, як ця історія була прожита і прокомунікована в теперішньому" - написала підсумувала Гармаш.

Що відомо про скандал з Мартиновською

Під час інтерв’ю Маші Єфросиніної Ольга Мартиновська розповіла, що в дитинстві нібито Цкидала котів через дахЦ та прив’язувала петарди до їхніх хвостів.

Після цього фрагмент викликав різку реакцію в мережі та був видалений з інтерв’ю.

Сама Машa Єфросиніна заявила, що не підтримує жорстоке поводження з тваринами та пояснила, що слова були "невдалою гіперболою", а не буквальним описом подій.

Пізніше Мартиновська записала відеозвернення з вибаченнями.

На скандал також відреагувала організація UAnimals, наголосивши, що жорстокість щодо тварин є неприпустимою за будь-яких обставин.

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