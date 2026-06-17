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"Максимально себя закапывает": звездный PR-менеджер оценила скандал с Мартыновской

17:25 17.06.2026 Ср
3 мин
Эксперт объяснила, как шеф-повар могла избежать репутационного провала после нашумевшего интервью
aimg Иванна Пашкевич
"Максимально себя закапывает": звездный PR-менеджер оценила скандал с Мартыновской Ольга Мартыновская (фото: instagram.com/olga_martynovska)
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Известная PR-менеджерша, владелица агентства a69pr Алена Гармаш прокомментировала публичный скандал вокруг Ольги Мартыновской, разразившийся после ее интервью о детских высказываниях в отношении животных и последующей реакции в медиапространстве.

Эксперт поделилась своим мнением в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.

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По словам Гармаш, главная ошибка Мартыновской заключалась в ее первой реакции после скандала.

"Я уверена, что она могла бы выйти из этой ситуации с гораздо меньшими репутационными потерями, это однозначно. Потому что, по сути, в своем первом видеокомментарии… она сказала: «Простите тех, кого задели мои высказывания», но не сказала, что преувеличила, и не признала свою вину", - отметила эксперт.

Она добавила, что ситуация могла бы развиваться иначе еще на этапе интервью с Машей Ефросининой.

"Когда она была на интервью, она могла бы сказать: "Даже если это было преувеличено, я это категорически осуждаю". Можно было четко объяснить позицию и не оставлять пространства для интерпретаций", - сказала Гармаш.

Менеджер также подчеркнула, что публичная коммуникация могла бы быть дополнена действиями.

&quot;Максимально себя закапывает&quot;: звездный PR-менеджер оценила скандал с МартыновскойАлена Гармаш (фото: facebook.com/alena.garmas)

"Можно было даже сделать определенный взнос в поддержку животных. Я понимаю, что Украина - не Голливуд, но это выглядело бы уместно и красиво со стороны публичного лица", - отметила она.

По её словам, правильная стратегия на раннем этапе могла бы полностью остановить развитие скандала.

"А сейчас она просто максимально зарывает себя и продолжает зарываться. В первом сообщении всё это могло бы остановиться", - подчеркнула PR-эксперт.

Кроме того, Гармаш в своем Telegram-канале также прокомментировала ситуацию и решение бренда TM Savory, который прекратил сотрудничество с Ольгой Мартыновской после скандала.

"Дело не в том, что человек в детстве был "озорником". И не в том, что её "затравили" за давнюю историю. Как очень метко написали в комментариях: "Она извинилась за то, что люди обиделись, а не за содеянное". И извинилась не за реакцию во время интервью. Получается, у человека не произошло осознания ситуации. Именно это и стало главной проблемой", - отметила она.

Эксперт подчеркивает, что общество хорошо отличает формальные извинения от реального осознания ошибки.

"Можно ошибаться. Можно меняться. Можно сожалеть о том, что делал в детстве. Но общество обычно очень хорошо чувствует разницу между "мне жаль, что вас это задело" и "мне жаль, что я это делал". И, думаю, именно поэтому бренд принял такое решение. Не из-за прошлого. А из-за того, как эта история была прожита и представлена общественности в настоящем", - подытожила Гармаш.

Что известно о скандале с Мартыновской

Во время интервью Маши Ефросининой Ольга Мартыновская рассказала, что в детстве якобы сбрасывала кошек с крыши и привязывала петарды к их хвостам.

После этого фрагмент вызвал резкую реакцию в сети и был удален из интервью.

Сама Маша Ефросинина заявила, что не поддерживает жестокое обращение с животными и пояснила, что ее слова были "неудачной гиперболой", а не буквальным описанием событий.

Позже Мартыновская записала видеообращение с извинениями.

На скандал также отреагировала организация UAnimals, подчеркнув, что жестокость по отношению к животным недопустима ни при каких обстоятельствах.

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