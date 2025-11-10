Макс Барських готує різдвяне шоу у Києві: коли і де відбудеться концерт

Після масштабного європейського туру Макс Барських повертається додому - до українських шанувальників. Уже 13 грудня артист виступить із великим різдвяним шоу у Палаці спорту в Києві.
Детальніше дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.
Цей концерт стане святковим відкриттям зимової частини всеукраїнського туру співака.
За словами Барських, він хоче подарувати глядачам "чисту магію", яку вони збережуть у серці надовго після фінальної пісні.
"Кожна пісня для мене - це історія, а концерт - момент, коли ми проживаємо її разом із залом. У Києві я хочу подарувати людям не просто виступ, а особливу енергію, яка об’єднує”, - поділився артист.
Сцену Палацу спорту перетворять на справжню атмосферу свята.
У програму увійдуть улюблені хіти, англомовні композиції, а також уперше наживо пролунають треки з нового мініальбому "Місто дощів".
Для Барських зимові концерти у Києві вже стали доброю традицією - вони символічно підсумовують творчий рік співака і створюють настрій різдвяного дива.
Концерт стане частиною передріздвяного циклу виступів Макса Барських в Україні.
Артист обіцяє - це буде не просто музична подія, а справжнє емоційне свято.
Вас може зацікавити: