Магучіх відкрила сезон з рекорду і перемога на Меморіалі Дем'янюка

Перше відкриття сезону в Україні за три роки

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею Меморіалу Олексія Дем'янюка, що відбувся у Львові. Спортсменка показала результат 2.03 метри, впевнено посівши перше місце.

Для Магучіх цей старт став особливим - уперше з 2023 року вона розпочала змагальний сезон на українській арені. Востаннє Ярослава відкривала рік в Україні саме на цьому турнірі, де тоді виграла з результатом 2.00 м.

Як проходили змагання у секторі

Магучіх вийшла на доріжку останньою, коли боротьба за призові місця фактично вже завершилася. Друге та третє місця розіграли Тетяна Білик, яка подолала планку на висоті 1.80 м, та Меланія Вакуліна з результатом 1.72 м.

Свій виступ Ярослава розпочала з висоти 1.91 м, яку взяла з першої спроби. Далі безпомилково підкорила 1.96 м. Висоту 2.00 м, що принесла їй перемогу на турнірі у 2023 році, українка подолала з другої спроби.

Рекорд турніру та найкращий результат сезону

Фінальною планкою для Магучіх стали 2.03 м. Цю висоту спортсменка взяла з третьої спроби, оновивши власний рекорд Меморіалу Дем'янюка.

Окрім цього, результат 2.03 м став найкращим у світі в сезоні-2026. До цього жодна стрибунка не піднімалася вище 1.89 м.

Подальші старти взимку

Упродовж зимового сезону Ярослава Магучіх також планує виступити на чемпіонаті України в приміщенні. Востаннє вона брала участь у цих змаганнях у 2021 році в Сумах, де виборола "золото" зі стрибком на 2.00 метра.