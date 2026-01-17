RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Магучих открыла сезон с рекорда и победа на Мемориале Демьянюка

Ярослава Магучих (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Ярослава Магучих успешно открыла сезон в Украине, одержав победу на Мемориале Демьянюка во Львове. Прыжок на 2.03 м принес ей "золото", рекорд турнира и лучший результат сезона в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Первое открытие сезона в Украине за три года

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей Мемориала Алексея Демьянюка, который состоялся во Львове. Спортсменка показала результат 2.03 метра, уверенно заняв первое место.

Для Магучих этот старт стал особенным - впервые с 2023 года она начала соревновательный сезон на украинской арене. Последний раз Ярослава открывала год в Украине именно на этом турнире, где тогда выиграла с результатом 2.00 м.

Как проходили соревнования в секторе

Магучих вышла на дорожку последней, когда борьба за призовые места фактически уже завершилась. Второе и третье места разыграли Татьяна Билык, которая преодолела планку на высоте 1.80 м, и Мелания Вакулина с результатом 1.72 м.

Свое выступление Ярослава начала с высоты 1.91 м, которую взяла с первой попытки. Далее безошибочно покорила 1.96 м. Высоту 2.00 м, которая принесла ей победу на турнире в 2023 году, украинка преодолела со второй попытки.

Рекорд турнира и лучший результат сезона

Финальной планкой для Магучих стали 2.03 м. Эту высоту спортсменка взяла с третьей попытки, обновив собственный рекорд Мемориала Демьянюка.

Кроме этого, результат 2.03 м стал лучшим в мире в сезоне-2026. До этого ни одна прыгунья не поднималась выше 1.89 м.

Дальнейшие старты зимой

В течение зимнего сезона Ярослава Магучих также планирует выступить на чемпионате Украины в помещении. Последний раз она участвовала в этих соревнованиях в 2021 году в Сумах, где завоевала "золото" с прыжком на 2.00 метра.

Ранее Магучих назвала амбициозную цель на следующий сезон.

Также мы сообщали, что Олислагерс опередила Магучих и стала лучшей легкоатлеткой 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ярослава МагучихЛегкая атлетика