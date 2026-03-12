Магучіх веде збірну на ЧС-2026: Україна оголосила неочікуваний склад на світову першість

Збірна України з легкої атлетики офіційно оприлюднила заявку на чемпіонат світу-2026 у приміщенні, що пройде у польському Торуні. До списку увійшли зірки світового сектору для стрибків та амбітні дебютанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт World Athletics.
Цьогоріч склад "синьо-жовтих" буде дещо скромнішим, ніж торік у китайському Нанкіні. До Польщі вирушать п'ять спортсменів – на два менше, ніж на ЧС-2025. Проте якість заявки дозволяє розраховувати на високі результати.
Повний склад збірної України:
Стрибки у висоту (жінки): Ярослава Магучіх, Юлія Левченко
Стрибки у висоту (чоловіки): Олег Дорощук
Біг на 60 м з бар'єрами (чоловіки): Олег Кукота, Дмитро Багінський
Головною зіркою збірної залишається Ярослава Магучіх, яка торік принесла Україні "бронзу" на світовій першості. Конкуренцію їй складе Юлія Левченко, для якої цей чемпіонат стане лише третім у кар'єрі (найкращий результат – 5-те місце у 2018 році).
У чоловічому секторі за медалі боротиметься чинний чемпіон Європи у приміщенні Олег Дорощук. Стрибкова дисципліна традиційно залишається найсильнішою стороною української команди.
Справжньою сенсацією стала поява в заявці бар'єристів Олега Кукоти та Дмитра Багінського. Для обох атлетів це дебют на рівні чемпіонату світу в приміщенні.
Цікаво, що Україна не була представлена на дистанції 60 м з бар'єрами на світових форумах рівно 10 років – востаннє наші спринтери виходили на старт цієї дисципліни ще у 2016-му.
Світовий форум з легкої атлетики у приміщенні відбудеться в Торуні з 20 по 22 березня.
Ексклюзивним транслятором на території України є "Суспільне Спорт". Дивитися змагання наживо можна буде на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих каналах "Суспільного".
