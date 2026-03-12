Магучих ведет сборную на ЧМ-2026: Украина объявила неожиданный состав на мировое первенство

Кто представит Украину в Торуни

В этом году состав "сине-желтых" будет несколько скромнее, чем в прошлом году в китайском Нанкине. В Польшу отправятся пять спортсменов - на два меньше, чем на ЧМ-2025. Однако качество заявки позволяет рассчитывать на высокие результаты.

Полный состав сборной Украины:

Прыжки в высоту (женщины): Ярослава Магучих, Юлия Левченко

Прыжки в высоту (мужчины): Олег Дорощук

Бег на 60 м с барьерами (мужчины): Олег Кукота, Дмитрий Багинский

Главные надежды и громкие возвращения

Главной звездой сборной остается Ярослава Магучих, которая в прошлом году принесла Украине "бронзу" на мировом первенстве. Конкуренцию ей составит Юлия Левченко, для которой этот чемпионат станет лишь третьим в карьере (лучший результат - 5-е место в 2018 году).

В мужском секторе за медали будет бороться действующий чемпион Европы в помещении Олег Дорощук. Прыжковая дисциплина традиционно остается сильнейшей стороной украинской команды.

Десятилетняя пауза прервана

Настоящей сенсацией стало появление в заявке барьеристов Олега Кукоты и Дмитрия Багинского. Для обоих атлетов это дебют на уровне чемпионата мира в помещении.

Интересно, что Украина не была представлена на дистанции 60 м с барьерами на мировых форумах ровно 10 лет - последний раз наши спринтеры выходили на старт этой дисциплины еще в 2016-м.

Где смотреть ЧМ

Мировой форум по легкой атлетике в помещении состоится в Торуне с 20 по 22 марта.

Эксклюзивным транслятором на территории Украины является "Суспільне Спорт". Смотреть соревнования вживую можно будет на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", а также на местных каналах "Суспільного".