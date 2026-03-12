RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Магучих ведет сборную на ЧМ-2026: Украина объявила неожиданный состав на мировое первенство

12:49 12.03.2026 Чт
2 мин
Впервые за 10 лет "сине-желтые" возвращаются в дефицитную дисциплину по легкой атлетике
aimg Андрей Костенко
Ярослава Магучих (фото: World Athletics)

Сборная Украины по легкой атлетике официально обнародовала заявку на чемпионат мира-2026 в помещении, который пройдет в польском Торуне. В список вошли звезды мирового сектора для прыжков и амбициозные дебютанты.

Кто представит Украину в Торуни

В этом году состав "сине-желтых" будет несколько скромнее, чем в прошлом году в китайском Нанкине. В Польшу отправятся пять спортсменов - на два меньше, чем на ЧМ-2025. Однако качество заявки позволяет рассчитывать на высокие результаты.

Полный состав сборной Украины:

Прыжки в высоту (женщины): Ярослава Магучих, Юлия Левченко

Прыжки в высоту (мужчины): Олег Дорощук

Бег на 60 м с барьерами (мужчины): Олег Кукота, Дмитрий Багинский

Главные надежды и громкие возвращения

Главной звездой сборной остается Ярослава Магучих, которая в прошлом году принесла Украине "бронзу" на мировом первенстве. Конкуренцию ей составит Юлия Левченко, для которой этот чемпионат станет лишь третьим в карьере (лучший результат - 5-е место в 2018 году).

В мужском секторе за медали будет бороться действующий чемпион Европы в помещении Олег Дорощук. Прыжковая дисциплина традиционно остается сильнейшей стороной украинской команды.

Десятилетняя пауза прервана

Настоящей сенсацией стало появление в заявке барьеристов Олега Кукоты и Дмитрия Багинского. Для обоих атлетов это дебют на уровне чемпионата мира в помещении.

Интересно, что Украина не была представлена на дистанции 60 м с барьерами на мировых форумах ровно 10 лет - последний раз наши спринтеры выходили на старт этой дисциплины еще в 2016-м.

Где смотреть ЧМ

Мировой форум по легкой атлетике в помещении состоится в Торуне с 20 по 22 марта.

Эксклюзивным транслятором на территории Украины является "Суспільне Спорт". Смотреть соревнования вживую можно будет на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", а также на местных каналах "Суспільного".

Ранее мы рассказали, как Магучих одолела Левченко и Геращенко в звездном противостоянии на ЧУ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Легкая атлетикаЧемпионат мираСборная УкраиныЯрослава Магучих