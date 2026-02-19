ua en ru
Чт, 19 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Має право". Актор-воїн поставив крапку у скандалі з Цимбалюком

Четвер 19 лютого 2026 08:30
UA EN RU
"Має право". Актор-воїн поставив крапку у скандалі з Цимбалюком Цимбалюк та Григор'єв (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Актор та боєць батальйону "Вовки Да Вінчі" Євген Григор'єв заінтригував подробицями нового серіалу "Повернення" та прокоментував один із найгучніших скандалів з Тарасом Цимбалюком. Він чесно пояснив, хто може грати військових на екрані.

Як пише РБК-Україна, про це він розповів Аліні Шаманській в програмі "55 за 5" в "Ранку у великому місті".

Більше цікавого: Вийшов офіційний трейлер "Коли ти розлучишся?" з Цимбалюком та Цимбалару

Що Григор'єв розповів про "Повернення"

Актор зробив сюрприз та завітав на інтерв'ю Олександра Рудинського, під час якого поділився особистим сприйняттям серіалу, в якому втілює головну роль. Прем'єра драмеді відбудеться 22 лютого о 14:00 на ICTV2.

"Мені болісно від того, що ми - актори, які на фронті - не знімаємось постійно. Якщо говорити про меседж, то це велика відповідальність. Ми знімаємо про людей, які отримують поранення. Для них важливо, щоб це було по-чесному", - розповів він.

Водночас його колега та друг Рудинський нагадав про важливість спілкування з ветеранами та підтримку тих, хто втратив рідних на війні.

"В моєму оточенні є люди, які втратили найрідніших та найкоханіших людей на цій війні. Треба шукати з ними спільну мову, а їм з нами", - сказав він.

&quot;Має право&quot;. Актор-воїн поставив крапку у скандалі з ЦимбалюкомШаманська, Григор'єв та Рудинський (скриншот)

Про скандал з Цимбалюком

Крім того, Григор'єв висловив свою думку щодо скандалу з Цимбалюком, якому закидали за роль військового. Лунали думки, що цивільним не варто братися за таку роботу.

"Я вважаю так, має право (грати військового - ред.). Якщо це людина, яка не дотична до того, що відбувається, ніяк не допомагає, про це не говорить, тоді треба бракувать. І це стосується не тільки акторської професії. А взагалі актор має право грати будь-кого, якщо він добре справляється з цією задачею", - вважає воїн.

Що відомо про серіал "Повернення"

Драмеді створено у партнерстві з військовими і складається з 8 серій. Сюжет розкриває реалії повернення ветеранів у цивільне життя з усіма труднощами та викликами. Усе це буде показано з чорним гумором, пригодами та любов'ю.

Головний герой Олександр Кречет (Григор'єв) після поранення прагне повернутися у стрій, але обставини змушують лишитися у столиці та допомогти сину загиблого побратима Сергія Верби (Рудинський) здійснити мрію.

Цивільне життя, турбота про дитину та нові почуття до дружини друга стають для нього справжнім викликом. До всього в голові звучить голос Верби, який вперто не дозволяє рухатися далі.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Євген пригадав мирні часи та будні з найкращими друзями, а також розкрив, за що йому точно не соромно.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Актори
Новини
"Ми не можемо просто піти": Зеленський заявив про три різні позиції щодо Донбасу
"Ми не можемо просто піти": Зеленський заявив про три різні позиції щодо Донбасу
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"