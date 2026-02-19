"Має право". Актор-воїн поставив крапку у скандалі з Цимбалюком
Актор та боєць батальйону "Вовки Да Вінчі" Євген Григор'єв заінтригував подробицями нового серіалу "Повернення" та прокоментував один із найгучніших скандалів з Тарасом Цимбалюком. Він чесно пояснив, хто може грати військових на екрані.
про це він розповів Аліні Шаманській в програмі "55 за 5" в "Ранку у великому місті".
Що Григор'єв розповів про "Повернення"
Актор зробив сюрприз та завітав на інтерв'ю Олександра Рудинського, під час якого поділився особистим сприйняттям серіалу, в якому втілює головну роль. Прем'єра драмеді відбудеться 22 лютого о 14:00 на ICTV2.
"Мені болісно від того, що ми - актори, які на фронті - не знімаємось постійно. Якщо говорити про меседж, то це велика відповідальність. Ми знімаємо про людей, які отримують поранення. Для них важливо, щоб це було по-чесному", - розповів він.
Водночас його колега та друг Рудинський нагадав про важливість спілкування з ветеранами та підтримку тих, хто втратив рідних на війні.
"В моєму оточенні є люди, які втратили найрідніших та найкоханіших людей на цій війні. Треба шукати з ними спільну мову, а їм з нами", - сказав він.
Шаманська, Григор'єв та Рудинський (скриншот)
Про скандал з Цимбалюком
Крім того, Григор'єв висловив свою думку щодо скандалу з Цимбалюком, якому закидали за роль військового. Лунали думки, що цивільним не варто братися за таку роботу.
"Я вважаю так, має право (грати військового - ред.). Якщо це людина, яка не дотична до того, що відбувається, ніяк не допомагає, про це не говорить, тоді треба бракувать. І це стосується не тільки акторської професії. А взагалі актор має право грати будь-кого, якщо він добре справляється з цією задачею", - вважає воїн.
Що відомо про серіал "Повернення"
Драмеді створено у партнерстві з військовими і складається з 8 серій. Сюжет розкриває реалії повернення ветеранів у цивільне життя з усіма труднощами та викликами. Усе це буде показано з чорним гумором, пригодами та любов'ю.
Головний герой Олександр Кречет (Григор'єв) після поранення прагне повернутися у стрій, але обставини змушують лишитися у столиці та допомогти сину загиблого побратима Сергія Верби (Рудинський) здійснити мрію.
Цивільне життя, турбота про дитину та нові почуття до дружини друга стають для нього справжнім викликом. До всього в голові звучить голос Верби, який вперто не дозволяє рухатися далі.
Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Євген пригадав мирні часи та будні з найкращими друзями, а також розкрив, за що йому точно не соромно.
