Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Имеет право". Актер-воин поставил точку в скандале с Цымбалюком

Четверг 19 февраля 2026 08:30
"Имеет право". Актер-воин поставил точку в скандале с Цымбалюком Цымбалюк и Григорьев (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Актер и боец батальона "Вовки Да Вінчі" Евгений Григорьев заинтриговал подробностями нового сериала "Повернення" и прокомментировал один из самых громких скандалов с Тарасом Цымбалюком. Он честно объяснил, кто может играть военных на экране.

Как пишет РБК-Украина, об этом он рассказал Алине Шаманской в программе "55 за 5" в "Ранку у великому місті".

Что Григорьев рассказал о "Поверненні"

Актер сделал сюрприз и посетил интервью Александра Рудинского, во время которого поделился личным восприятием сериала, в котором исполняет главную роль. Премьера драмеди состоится 22 февраля в 14:00 на ICTV2.

"Мне больно от того, что мы - актеры, которые на фронте - не снимаемся постоянно. Если говорить о месседже, то это большая ответственность. Мы снимаем о людях, которые получают ранения. Для них важно, чтобы это было по-честному", - рассказал он.

В то же время его коллега и друг Рудинский напомнил о важности общения с ветеранами и поддержку тех, кто потерял родных на войне.

"В моем окружении есть люди, которые потеряли родных и любимых людей на этой войне. Надо искать с ними общий язык, а им с нами", - сказал он.

&quot;Имеет право&quot;. Актер-воин поставил точку в скандале с ЦымбалюкомШаманская, Григорьев и Рудинский (скриншот)

О скандале с Цымбалюком

Кроме того, Григорьев высказал свое мнение по поводу скандала с Цымбалюком, которого упрекали за роль военного. Звучали мнения, что гражданским не стоит браться за такую работу.

"Я считаю да, имеет право (играть военного - ред.). Если это человек, который не причастен к тому, что происходит, никак не помогает, об этом не говорит, тогда надо браковать. И это касается не только актерской профессии. А вообще актер имеет право играть любого, если он хорошо справляется с этой задачей", - считает воин.

Что известно о сериале "Повернення"

Драмеди создано в партнерстве с военными и состоит из 8 серий. Сюжет раскрывает реалии возвращения ветеранов в гражданскую жизнь со всеми трудностями и вызовами. Все это будет показано с черным юмором, приключениями и любовью.

Главный герой Александр Кречет (Григорьев) после ранения стремится вернуться в строй, но обстоятельства заставляют остаться в столице и помочь сыну погибшего побратима Сергея Вербы (Рудинский) осуществить мечту.

Гражданская жизнь, забота о ребенке и новые чувства к жене друга становятся для него настоящим вызовом. Ко всему в голове звучит голос Вербы, который упорно не позволяет двигаться дальше.

Ранее в интервью РБК-Украина Евгений вспомнил мирные времена и будни с лучшими друзьями, а также раскрыл, за что ему точно не стыдно.

