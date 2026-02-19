"Имеет право". Актер-воин поставил точку в скандале с Цымбалюком
Актер и боец батальона "Вовки Да Вінчі" Евгений Григорьев заинтриговал подробностями нового сериала "Повернення" и прокомментировал один из самых громких скандалов с Тарасом Цымбалюком. Он честно объяснил, кто может играть военных на экране.
Как пишет РБК-Украина, об этом он рассказал Алине Шаманской в программе "55 за 5" в "Ранку у великому місті".
Что Григорьев рассказал о "Поверненні"
Актер сделал сюрприз и посетил интервью Александра Рудинского, во время которого поделился личным восприятием сериала, в котором исполняет главную роль. Премьера драмеди состоится 22 февраля в 14:00 на ICTV2.
"Мне больно от того, что мы - актеры, которые на фронте - не снимаемся постоянно. Если говорить о месседже, то это большая ответственность. Мы снимаем о людях, которые получают ранения. Для них важно, чтобы это было по-честному", - рассказал он.
В то же время его коллега и друг Рудинский напомнил о важности общения с ветеранами и поддержку тех, кто потерял родных на войне.
"В моем окружении есть люди, которые потеряли родных и любимых людей на этой войне. Надо искать с ними общий язык, а им с нами", - сказал он.
Шаманская, Григорьев и Рудинский (скриншот)
О скандале с Цымбалюком
Кроме того, Григорьев высказал свое мнение по поводу скандала с Цымбалюком, которого упрекали за роль военного. Звучали мнения, что гражданским не стоит браться за такую работу.
"Я считаю да, имеет право (играть военного - ред.). Если это человек, который не причастен к тому, что происходит, никак не помогает, об этом не говорит, тогда надо браковать. И это касается не только актерской профессии. А вообще актер имеет право играть любого, если он хорошо справляется с этой задачей", - считает воин.
Что известно о сериале "Повернення"
Драмеди создано в партнерстве с военными и состоит из 8 серий. Сюжет раскрывает реалии возвращения ветеранов в гражданскую жизнь со всеми трудностями и вызовами. Все это будет показано с черным юмором, приключениями и любовью.
Главный герой Александр Кречет (Григорьев) после ранения стремится вернуться в строй, но обстоятельства заставляют остаться в столице и помочь сыну погибшего побратима Сергея Вербы (Рудинский) осуществить мечту.
Гражданская жизнь, забота о ребенке и новые чувства к жене друга становятся для него настоящим вызовом. Ко всему в голове звучит голос Вербы, который упорно не позволяет двигаться дальше.
Ранее в интервью РБК-Украина Евгений вспомнил мирные времена и будни с лучшими друзьями, а также раскрыл, за что ему точно не стыдно.
