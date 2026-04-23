Мадрид втрачає українок: Снігур не встояла перед експершою ракеткою світу в епічній битві

Шлях до зустрічі з лідером

Снігур вдало розпочала ґрунтовий сезон у Мадриді, подолавши сито кваліфікації.

У першому раунді основної сітки Дарія у напруженій боротьбі переграла представницю Австралії Дарію Касаткіну, вирвавши перемогу на вирішальному супертайбрейку.

Цей успіх вивів 24-річну українку на дебютне очне протистояння з експершою ракеткою світу Ігою Швьонтек.

Польська тенісистка, посіяна під четвертим номером, пропускала стартовий етап і розпочала свій шлях на турнірі саме матчем проти українки.

Хід поєдинку та статистика

Старт першої партії пройшов за повної домінації Швьонтек. Полька продемонструвала агресивний теніс, вигравши п'ять геймів поспіль.

Снігур вдалося "розмочити" рахунок, проте партія залишилася за суперницею - 6:1.

Другий сет розпочався оптимістичніше для вболівальників синьо-жовтих: Дарія взяла два стартові гейми. Втім, Швьонтек миттєво перехопила ініціативу, видавши серію з шести переможних геймів. Зустріч тривала 1 годину та 1 хвилину.

За цей час українка відзначилася одним ейсом, але припустилася п'яти подвійних помилок проти лише однієї у суперниці.

Втрати українського десанту в Мадриді

На жаль, другий раунд змагань став фатальним одразу для трьох українських гравчинь. Окрім Снігур, турнір покинули Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.

Наразі в одиночному розряді Мадрида залишаються лише дві представниці України - Ангеліна Калініна та Марта Костюк, які готуються до своїх поєдинків другої стадії.