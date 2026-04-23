Мадрид теряет украинок: Снигур не устояла перед экс-первой ракеткой мира в эпической битве

Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила выступления на престижном турнире WTA 1000 в Испании. В рамках второго круга основной сетки киевлянка не смогла одолеть сопротивление титулованной польки Иги Швьонтек.
Снигур удачно начала грунтовый сезон в Мадриде, преодолев сито квалификации.
В первом раунде основной сетки Дарья в напряженной борьбе переиграла представительницу Австралии Дарью Касаткину, вырвав победу на решающем супертайбрейке.
Этот успех вывел 24-летнюю украинку на дебютное очное противостояние с экс-первой ракеткой мира Игой Швьонтек.
Польская теннисистка, посеянная под четвертым номером, пропускала стартовый этап и начала свой путь на турнире именно матчем против украинки.
Старт первой партии прошел при полной доминации Швьонтек. Полька продемонстрировала агрессивный теннис, выиграв пять геймов подряд.
Снигур удалось "размочить" счет, однако партия осталась за соперницей - 6:1.
Второй сет начался оптимистичнее для болельщиков сине-желтых: Дарья взяла два стартовых гейма. Впрочем, Швьонтек мгновенно перехватила инициативу, выдав серию из шести победных геймов. Встреча продолжалась 1 час и 1 минуту.
За это время украинка отметилась одним эйсом, но допустила пять двойных ошибок против лишь одной у соперницы.
К сожалению, второй раунд соревнований стал роковым сразу для трех украинских игроков. Кроме Снигур, турнир покинули Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.
Сейчас в одиночном разряде Мадрида остаются только две представительницы Украины - Ангелина Калинина и Марта Костюк, которые готовятся к своим поединкам второй стадии.
