Мадрид аплодує стоячи: Костюк помстилася топ-зірці за українські поразки у фіналах (відео)

WTA 1000, Мадрид. 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Джессіка Пегула (США) – 6:1, 6:4

Пегула – гроза українок

Пегула (WTA 5) відмінно проводить поточний сезон: її статистика перед грою з Мартою – 25 перемог у 29-ти матчах. Вона вже виграла два турніри – в Дубаї та Чарльстоні. Цікаво, що у фіналах американка перемагала саме українок – Еліну Світоліну та Юлію Стародубцеву відповідно.

Поєдинок у Мадриді став сьомою очною зустріччю тенісисток. Пегула мала перевагу – 4:2. Усі попередні матчі відбулися на харді. Востаннє тенісистки зустрічалися у січні цього року, у півфіналі турніру в Брісбені: тоді Костюк виграла менше, ніж за годину – 6:0, 6:3.

Як пройшла гра в Мадриді

У першій партії Марта взяла два гейми на подачах американки та відіграла 9 із 9-ти брейкпоінтів – на власних. Ігровий відрізок завершився з розгромним рахунком 6:1 на користь українки.

Другий сет видався більш конкурентним, проте загальна перевага залишалася за Костюк. Українка була близька до того, щоб завершити матч ще швидше, лідируючи – 5:2. Попри те, що Пегулі вдалося затягнути боротьбу після невдалої першої спроби українки подати на матч, Костюк впевнено довела справу до перемоги – 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину та 14 хвилин. Ця звитяга стала для Марти п'ятою у кар'єрі над тенісисткою з топ-5 світового рейтингу.

Що далі

Костюк залишається єдиною представницею України на турнірі в Мадриді після того, як участь раніше припинили шість вітчизняних тенісисток.

Її суперницею у 1/8 фіналу стане ще одна американка – Кеті Макнеллі (WTA 52).