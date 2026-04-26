Мадрид аплодирует стоя: Костюк отомстила топ-звезде за украинские поражения в финалах (видео)

WTA 1000, Мадрид. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) - Джессика Пегула (США) - 6:1, 6:4

Пегула - гроза украинок

Пегула (WTA 5) отлично проводит текущий сезон: ее статистика перед игрой с Мартой - 25 побед в 29-ти матчах. Она уже выиграла два турнира - в Дубае и Чарльстоне. Интересно, что в финалах американка побеждала именно украинок - Элину Свитолину и Юлию Стародубцеву соответственно.

Поединок в Мадриде стал седьмой очной встречей теннисисток. Пегула имела преимущество - 4:2. Все предыдущие матчи состоялись на харде. Последний раз теннисистки встречались в январе этого года, в полуфинале турнира в Брисбене: тогда Костюк выиграла меньше, чем за час - 6:0, 6:3.

Как прошла игра в Мадриде

В первой партии Марта взяла два гейма на подачах американки и отыграла 9 из 9-ти брейкпоинтов - на своих. Игровой отрезок завершился с разгромным счетом 6:1 в пользу украинки.

Второй сет выдался более конкурентным, однако общее преимущество оставалось за Костюк. Украинка была близка к тому, чтобы завершить матч еще быстрее, лидируя - 5:2. Несмотря на то, что Пегуле удалось затянуть борьбу после неудачной первой попытки украинки подать на матч, Костюк уверенно довела дело до победы - 6:4.

Поединок длился 1 час и 14 минут. Эта победа стала для Марты пятой в карьере над теннисисткой из топ-5 мирового рейтинга.

Что дальше

Костюк остается единственной представительницей Украины на турнире в Мадриде после того, как участие ранее прекратили шесть отечественных теннисисток.

Ее соперницей в 1/8 финала станет еще одна американка - Кэти Макнелли (WTA 52).