"Людина-павук: Абсолютно новий день": перший офіційний трейлер заінтригував новою героїнею

15:48 18.03.2026 Ср
3 хв
Перші кадри фільму повернули у кадр знайомих персонажів і натякнули на новий небезпечний сюжетний поворот
aimg Іванна Пашкевич
"Людина-павук: Абсолютно новий день": перший офіційний трейлер заінтригував новою героїнею Кадр з фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день"

Перший повний трейлер фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" вже офіційно представили у світі. Після хвилі фанатських витоків і коротких кліпів, повноцінне відео з’явилося сьогодні вранці - символічно в момент сходу сонця у Нью-Йорку, рідному місті героя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Spider-Man.

Повернення знайомих героїв і розширення всесвіту Marvel

У трейлері студія Sony Pictures робить акцент на знайомих обличчях і спадковості історії.

Глядачі знову бачать Зендаю у ролі MJ та Джейкоба Баталона у ролі Неда, а також емоційний кадр із надгробком тітки Мей.

"Людина-павук: Абсолютно новий день": перший офіційний трейлер заінтригував новою героїнеюЗендая і Джейкоб Баталон (скріншот з відео)

При цьому сюжет нагадує: світ досі не пам’ятає, ким є Пітер Паркер.

У ролику також з’являються персонажі з ширшого всесвіту Marvel. Серед них - Брюс Беннер у виконанні Марка Руффало, який, судячи з усього, тепер викладає в університеті, Каратель у виконанні Джона Бернтала, а також Скорпіон, якого знову грає Майкл Мандо.

Крім того, у трейлері можна помітити організацію "Рука", знайому фанатам серіалу "Захисники", і персонажів із "Сорвиголови".

Режисер фільму Дестін Деніел Креттон раніше заявляв, що стрічка стане "тональним зсувом" для франшизи.

"Новий день" - це інший вид фільму про павуків та "тональний зсув" порівняно з тими, що ми бачили раніше, - сказав Дестін Деніел Креттон.

Кадр з фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день"

Втім, перший трейлер поки що більше підкреслює знайомі елементи, ніж радикальні зміни.

Загадкова героїня Саді Сінк і нова еволюція Пітера Паркера

Однією з головних інтриг стала героїня, яку грає Саді Сінк. У ролику її показують лише частково - у довгому пальті та зі спини.

Є натяки на здатність контролювати розум, що може зробити її як лиходійкою, так і потенційною союзницею.

"Ми зіткнулися з небезпекою, яку не можемо контролювати, яку навіть не можемо бачити", - сказав персонаж із трейлера.

Також у фільмі натякають на фізичні зміни Пітера Паркера: у героя з’являються чорні очі та щось схоже на кокон, що може символізувати новий етап його еволюції.

"ДНК Павука Пітера мутує", - припускає Брюс Беннер у трейлері.

Брюс Беннер (скріншот з відео)

Серед фанатів активно обговорюють, кого саме може грати Сінк.

Одна з найпопулярніших теорій - поява Джин Грей і, відповідно, перший крок до введення Людей Ікс у кіновсесвіт Marvel.

В офіційному синопсисі студії підкреслюється новий етап історії героя.

"Після рекордного світового успіху фільму "Людина-павук: Немає шляху додому", "Людина-павук: Абсолютно новий день" знаменує собою абсолютно нову главу в історії Пітера Паркера та Людини-павука", - йдеться в описі Sony.

Події розгортаються через чотири роки після попереднього фільму. Пітер живе сам, стерши себе з життя близьких, і повністю присвячує себе боротьбі зі злочинністю.

Прем’єра фільму в Україні запланована на 30 липня, і стрічка має стати початком нової трилогії.

"Сподіваюся, ми зробимо це ще багато разів", - зазначив Том Голланд після завершення зйомок.

Зеленський заявив про "погане передчуття" щодо мирних переговорів по Україні
Зеленський заявив про "погане передчуття" щодо мирних переговорів по Україні
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО