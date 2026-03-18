"Человек-паук: Абсолютно новый день": первый официальный трейлер заинтриговал новой героиней

15:48 18.03.2026 Ср
3 мин
Первые кадры фильма вернули в кадр знакомых персонажей и намекнули на новый опасный сюжетный поворот
aimg Иванна Пашкевич
"Человек-паук: Абсолютно новый день": первый официальный трейлер заинтриговал новой героиней Кадр из фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день"

Первый полный трейлер фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день" уже официально представили в мире. После волны фанатских утечек и коротких клипов, полноценное видео появилось сегодня утром - символично в момент восхода солнца в Нью-Йорке, родном городе героя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Spider-Man.

Возвращение знакомых героев и расширение вселенной Marvel

В трейлере студия Sony Pictures делает акцент на знакомых лицах и преемственности истории.

Зрители снова видят Зендаю в роли MJ и Джейкоба Баталона в роли Неда, а также эмоциональный кадр с надгробием тети Мэй.

&quot;Человек-паук: Абсолютно новый день&quot;: первый официальный трейлер заинтриговал новой героинейЗендая и Джейкоб Баталон (скриншот из видео)

При этом сюжет напоминает: мир до сих пор не помнит, кем является Питер Паркер.

В ролике также появляются персонажи из более широкой вселенной Marvel. Среди них - Брюс Беннер в исполнении Марка Руффало, который, судя по всему, теперь преподает в университете, Каратель в исполнении Джона Бернтала, а также Скорпион, которого снова играет Майкл Мандо.

Кроме того, в трейлере можно заметить организацию "Рука", знакомую фанатам сериала "Защитники", и персонажей из "Сорвиголовы".

Режиссер фильма Дестин Дэниел Креттон ранее заявлял, что лента станет "тональным сдвигом" для франшизы.

"Новый день" - это другой вид фильма о пауках и "тональный сдвиг" по сравнению с теми, что мы видели раньше, - сказал Дестин Дэниел Креттон.

&quot;Человек-паук: Абсолютно новый день&quot;: первый официальный трейлер заинтриговал новой героинейКадр из фильма "Человек-паук: Совершенно новый день"

Впрочем, первый трейлер пока что больше подчеркивает знакомые элементы, чем радикальные изменения.

Загадочная героиня Сади Синк и новая эволюция Питера Паркера

Одной из главных интриг стала героиня, которую играет Сади Синк. В ролике ее показывают лишь частично - в длинном пальто и со спины.

Есть намеки на способность контролировать разум, что может сделать ее как злодейкой, так и потенциальным союзником.

"Мы столкнулись с опасностью, которую не можем контролировать, которую даже не можем видеть", - сказал персонаж из трейлера.

Также в фильме намекают на физические изменения Питера Паркера: у героя появляются черные глаза и что-то похожее на кокон, что может символизировать новый этап его эволюции.

"ДНК Паука Питера мутирует", - предполагает Брюс Беннер в трейлере.

&quot;Человек-паук: Абсолютно новый день&quot;: первый официальный трейлер заинтриговал новой героинейБрюс Беннер (скриншот из видео)

Среди фанатов активно обсуждают, кого именно может играть Синк.

Одна из самых популярных теорий - появление Джин Грей и, соответственно, первый шаг к введению Людей Икс в киновселенную Marvel.

В официальном синопсисе студии подчеркивается новый этап истории героя.

"После рекордного мирового успеха фильма "Человек-паук: Нет пути домой", "Человек-паук: Совершенно новый день" знаменует собой совершенно новую главу в истории Питера Паркера и Человека-паука", - говорится в описании Sony.

События разворачиваются спустя четыре года после предыдущего фильма. Питер живет сам, стерев себя из жизни близких, и полностью посвящает себя борьбе с преступностью.

Премьера фильма в Украине запланирована на 30 июля, и лента должна стать началом новой трилогии.

"Надеюсь, мы сделаем это еще много раз", - отметил Том Холланд после завершения съемок.

Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
