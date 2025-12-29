"Люди не розуміють": Євген Хмара пояснив, чому йому не вистачає 10 тис. на місяць

За словами музиканта, проблема полягає не в рівні доходу, а в реальних витратах, які часто залишаються "за кадром" для глядачів.

Говорячи про заробітки, Хмара одразу уточнив, що важливо розрізняти дохід і витрати.

"Тут треба правильно ставити питання: не лише скільки я заробляю, а скільки витрачаю. Це принципова різниця", - зазначив Євген.

В середньому, за словами композитора, його щомісячний дохід складає близько 10 тисяч доларів.

Євген Хмара (фото: instagram.com/evgenykhmara)

"Якщо говорити саме про заробіток, то в середньому це десь 10 тисяч доларів на місяць", - розповів він

Водночас цих коштів, зізнається музикант, часто не вистачає - іноді бюджет родини сходиться майже до нуля.

"Чесно скажу, бувають місяці, коли виходиш майже в нуль. Таке трапляється регулярно", - пояснив Хмара.

За його словами, значна частина коштів іде не на розкіш, а на творчість, про реальну вартість якої публіка часто не замислюється.

"Я дуже багато витрачаю саме на творчість, і люди цього не усвідомлюють. У нас немає культури розуміння собівартості мистецтва", - сказав композитор.

Як приклад Хмара навів організацію концертів, які, за його словами, є надзвичайно дорогими.

Євген Хмара (фото: instagram.com/evgenykhmara)

"Люди не розуміють, скільки коштує рекламна кампанія, оренда зали, зарплати музикантам оркестру. Оркестру ж не заплатиш по 30 гривень за репетицію", - пояснив музикант.

Хмара каже, що собівартість одного великого концерту може сягати мільйонів гривень.

"Собівартість концерту - близько 2,5 мільйона гривень. Якщо робимо подвійний концерт - це все одно ті самі 2,5 мільйона", - зазначив він.

У перерахунку на валюту це приблизно 60 тисяч доларів, і далеко не завжди такі події приносять прибуток.

"Довгий час я виходив у нуль або навіть дофінансовував концерти сам. Часто шукав додаткову підтримку, щоб вони взагалі відбулися", - зізнався композитор.

Окремою статтею витрат є запис музики. За словами Євгена, він принципово працює з великим оркестром, що значно збільшує бюджет.

"Записати альбом - це не просто фонограма і вокал. Я записую оркестр із 60 музикантів, і це колосальні суми", - наголосив композитор.

Чималі витрати й у родині музиканта, де зростають діти.

Євген Хмара з родиною (фото: instagram.com/evgenykhmara)

"У нас приватна освіта - школа і садок. Це дуже великі кошти", - пояснив Євген.

За його підрахунками, базові витрати на родину сягають кількох тисяч доларів щомісяця.

"Тільки родинні витрати - їжа, логістика, автомобіль, базові речі - це приблизно 5–7 тисяч доларів на місяць. І це без жодної розкоші, - зазначив композитор.

Водночас Хмара підкреслив, що принципово уникає кредитів.

"Я не люблю кредити. Для мене це тягар, який постійно відчуваєш", - підсумував він.