UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Люблю": Салем і Lida Lee розчулили рідкісними фото і парними тату

Даніель Салем і Lida Lee (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Lida Lee, яка зовсім нещодавно підтвердила роман з ведучим-військовим Даніелем Салемом, показала фанам романтичні фото з обранцем. Зіркова пара нарешті не приховує стосунки.

Якими фото Lida Lee і Салем розчулили фанів, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram співачки.

Рідкісні кадри Салема і Ліди Лі

Свій романтичний допис співачка зробила не просто так. Вона привітала коханого з Днем народження.

"Я не боюсь висоти, коли зі мною ти! З Твоїм Днем! Сіпісіп!" - написала артистка.

У добірці можна побачити чимало щемливих кадрів. Так, Lida Lee і Салем "набили" парні тату.

Lida Lee показала нове тату (фото: instagram.com/lidalee_official)

А ще співачка сфотографувала романтичний стікер, який знайшла на дзеркалі. Побажання доброго ранку з сердечком точно підіймало їй настрій.

Lida Lee показала романтичні кадри (фото: instagram.com/lidalee_official)

Помітно, що пара проводить разом багато часу. У них чимало спільних фото, але раніше співачка й ведучий ретельно приховували свої стосунки від публіки. Лише зараз, коли "всі маски зірвано", Ліда ділиться особистим.

 

Даніель Салем і Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)

Салем не залишився осторонь і теж висловив свої почуття публічно

"Люблю!!!!!! Сіпісіп", - написав він у коментарях під дописом обраниціт.

 

Ліда Лі розчулила кадрами з Салемом (фото: instagram.com/lidalee_official)

Щемливий одразу привернув увагу фанів. У коментарях вони пишуть:

  • "Чудові! Довгого-довгого щастя вам"
  • "Дуже гарна пара"
  • "Який у вас вайб, зачаровує"
  • "Я знала, що Ви будете разом, ніби їнь та ян"
  • "Які ви котики".

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесуДаниэль Салем