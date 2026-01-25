"Люблю": Салем и Lida Lee умилили редкими фото и парными тату

Певица Lida Lee, которая совсем недавно подтвердила роман с ведущим-военным Даниэлем Салемом, показала фанам романтические фото с избранником. Звездная пара наконец-то не скрывает отношения.
Какими фото Lida Lee и Салем умилили фанов, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram певицы.
Свой романтический пост певица сделала не просто так. Она поздравила любимого с Днем рождения.
"Я не боюсь высоты, когда со мной ты! С Твоим Днем! Сиписип!" - написала артистка.
В подборке можно увидеть немало милых кадров. Так, Lida Lee и Салем "набили" парные тату.
А еще певица сфотографировала романтический стикер, который нашла на зеркале. Пожелание доброго утра с сердечком точно поднимало ей настроение.
Заметно, что пара проводит вместе много времени. У них немало совместных фото, но раньше певица и ведущий тщательно скрывали свои отношения от публики. Лишь сейчас, когда "все маски сорваны", Лида делится личным.
Даниэль Салем и Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)
Салем не остался в стороне и тоже выразил свои чувства публично
"Люблю!!!!!! Сиписип", - написал он в комментариях под постом избранницы.
Лида Ли умилила кадрами с Салемом (фото: instagram.com/lidalee_official)
Щемящий сразу привлек внимание фанов. В комментариях они пишут:
