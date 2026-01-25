RU

"Люблю": Салем и Lida Lee умилили редкими фото и парными тату

Даниэль Салем и Lida Lee (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певица Lida Lee, которая совсем недавно подтвердила роман с ведущим-военным Даниэлем Салемом, показала фанам романтические фото с избранником. Звездная пара наконец-то не скрывает отношения.

Какими фото Lida Lee и Салем умилили фанов, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram певицы.

Редкие кадры Салема и Лиды Ли

Свой романтический пост певица сделала не просто так. Она поздравила любимого с Днем рождения.

"Я не боюсь высоты, когда со мной ты! С Твоим Днем! Сиписип!" - написала артистка.

В подборке можно увидеть немало милых кадров. Так, Lida Lee и Салем "набили" парные тату.

Lida Lee показала новое тату (фото: instagram.com/lidalee_official)

А еще певица сфотографировала романтический стикер, который нашла на зеркале. Пожелание доброго утра с сердечком точно поднимало ей настроение.

Lida Lee показала романтические кадры (фото: instagram.com/lidalee_official)

Заметно, что пара проводит вместе много времени. У них немало совместных фото, но раньше певица и ведущий тщательно скрывали свои отношения от публики. Лишь сейчас, когда "все маски сорваны", Лида делится личным.

 

Даниэль Салем и Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)

Салем не остался в стороне и тоже выразил свои чувства публично

"Люблю!!!!!! Сиписип", - написал он в комментариях под постом избранницы.

 

Лида Ли умилила кадрами с Салемом (фото: instagram.com/lidalee_official)

Щемящий сразу привлек внимание фанов. В комментариях они пишут:

  • "Восхитительные! Долгого-долгого счастья вам"
  • "Очень красивая пара"
  • "Какой у вас вайб, завораживает"
  • "Я знала, что вы будете вместе, будто инь и ян"
  • "Какие вы котики".

