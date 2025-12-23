ua en ru
Шоу бізнес

Lida Lee підтвердила роман з Даніелем Салемом у новому кліпі

Вівторок 23 грудня 2025 13:53
Lida Lee підтвердила роман з Даніелем Салемом у новому кліпі Lida Lee (фото: пресслужба)
Автор: Катерина Собкова

Українська артистка та телеведуча Lida Lee вперше публічно підтвердила свої стосунки з актором, ведучим і військовослужбовцем Даніелем Салемом. Відповіддю на чутки став новий трек співачки "Схожі", який вона презентувала разом із відвертим кліпом, знятим у форматі справжнього життя пари.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Lida Lee та Даніель Салем розповіли про роман

Нова композиція стала для Lida особливою, адже саме в ній артистка без напівтонів і страху розповіла про свої почуття. За її словами, це перший раз, коли вона говорить про кохання настільки відкрито й щиро.

Пісня звучить як особистий маніфест і ніжне зізнання, адресоване коханій людині.

"Ця прем’єра для мене - особлива. Я вперше говорю про свої стосунки мовою пісні. Вперше зізнаюся, що закохана. Вперше так відверто відкриваю свою душу", - зазначила співачка.

Lida Lee підтвердила роман з Даніелем Салемом у новому кліпіLida Lee (фото: пресслужба)

Відеоробота до треку також не схожа на постановочні кліпи: у кадрі - спільний побут Lida Lee та Даніеля Салема. Глядачі бачать домашні вечори за фільмами, прогулянки з собаками, сміх на кухні та прості моменти, з яких складається їхнє життя.

Артистка зізнається, що довгий час намагалася берегти особисте, однак, коли обидвоє є публічними людьми, приховати щастя стає складно.

За словами Lida Lee, рішення поділитися історією було спільним і усвідомленим. Пара хотіла показати свої стосунки такими, якими вони є насправді - без прикрас, сценаріїв і фальші.

Сам трек "Схожі" розповідає про те, як закохані з часом переймають звички одне одного, стають ближчими та все більше схожими між собою, зберігаючи при цьому тепло, турботу й щирість почуттів.

Що відомо про особисте життя Lida Lee та Даніеля Салема

Lida Lee, справжнє ім’я якої Лідія Скорубська, - 31-річна українська співачка та телеведуча, що здобула широку впізнаваність після співпраці з MONATIK та участі у вокальному шоу "Голос країни".

Свою музичну діяльність артистка починала з виконання каверів, працювала бек-вокалісткою, а у 2021 році була відзначена музичною премією YUNA як "Відкриття року".

Відомо, що раніше Lida Lee перебувала у тривалих стосунках із музикантом, ім’я якого не розголошувала.

У 2023 році вона заявила, що вже близько шести місяців перебуває без пари. Причини розриву вона не уточнила, зазначивши лише, що з колишнім обранцем вони залишилися у дружніх стосунках.

Тим часом Даніель Салем у липні 2023 року повідомив про розлучення з дружиною Марією після 17 років спільного життя.

За його словами, рішення про розрив було ухвалене ще до початку повномасштабного вторгнення, однак через події в країні процес розлучення відклали. Серед причин він назвав складні стосунки та взаємні ревнощі.

Вже декілька років у мережі ширилися чутки, що співачку та військовослужбовця пов’язують не тільки дружні стосунки. Однак пара лише віджартовувалася та не коментувала це.

Сьогодні, 23 грудня, пара також опублікувала спільний допис в Instagram.

"Більше не друзі", - зазначили закохані в публікації.

