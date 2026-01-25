ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Люблю": Салем и Lida Lee умилили редкими фото и парными тату

Воскресенье 25 января 2026 21:22
UA EN RU
"Люблю": Салем и Lida Lee умилили редкими фото и парными тату Даниэль Салем и Lida Lee (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певица Lida Lee, которая совсем недавно подтвердила роман с ведущим-военным Даниэлем Салемом, показала фанам романтические фото с избранником. Звездная пара наконец-то не скрывает отношения.

Какими фото Lida Lee и Салем умилили фанов, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram певицы.

Редкие кадры Салема и Лиды Ли

Свой романтический пост певица сделала не просто так. Она поздравила любимого с Днем рождения.

"Я не боюсь высоты, когда со мной ты! С Твоим Днем! Сиписип!" - написала артистка.

В подборке можно увидеть немало милых кадров. Так, Lida Lee и Салем "набили" парные тату.

&quot;Люблю&quot;: Салем и Lida Lee умилили редкими фото и парными татуLida Lee показала новое тату (фото: instagram.com/lidalee_official)

А еще певица сфотографировала романтический стикер, который нашла на зеркале. Пожелание доброго утра с сердечком точно поднимало ей настроение.

&quot;Люблю&quot;: Салем и Lida Lee умилили редкими фото и парными татуLida Lee показала романтические кадры (фото: instagram.com/lidalee_official)

Заметно, что пара проводит вместе много времени. У них немало совместных фото, но раньше певица и ведущий тщательно скрывали свои отношения от публики. Лишь сейчас, когда "все маски сорваны", Лида делится личным.

Даниэль Салем и Lida Lee (фото: instagram.com/lidalee_official)

Салем не остался в стороне и тоже выразил свои чувства публично

"Люблю!!!!!! Сиписип", - написал он в комментариях под постом избранницы.

Лида Ли умилила кадрами с Салемом (фото: instagram.com/lidalee_official)

Щемящий сразу привлек внимание фанов. В комментариях они пишут:

  • "Восхитительные! Долгого-долгого счастья вам"
  • "Очень красивая пара"
  • "Какой у вас вайб, завораживает"
  • "Я знала, что вы будете вместе, будто инь и ян"
  • "Какие вы котики".

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Даниэль Салем
Новости
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света