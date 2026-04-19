Ляп року в УПЛ: відео курйозного автогола в матчі "Кривбас" - "Рух", який варто вивчити покадрово

УПЛ, 24-й тур

"Кривбас" – "Рух" – 3:0

Голи: Товарницький, 15 (автогол), Ясінський, 45+4 (автогол), Юрчец, 67

Вилучення: Алмазбеков ("Рух"), 74 (друга жовта)

Бенефіс автоголів та воротарська драма

Початок зустрічі виявився шокуючим для львів'ян. Вже на 15-й хвилині стався епізод, який миттєво став кандидатом на статус "ляпу року".

Після звичайного вкидання з ауту захисник "Руха" Олексій Товарницький віддав м’яку передачу назад на свого голкіпера. 18-річний дебютант сезону Єгор Клименко не зміг приборкати м'яч, дозволивши йому пройти під ногою прямо у сітку воріт.

Не встигли гості прийти до тями, як під завісу першого тайму стався другий нещасний випадок. Після гострого прострілу Глейкера Мендози захисник "Руха" Володимир Ясінський, намагаючись перехопити м'яч, зрізав його у власні ворота – 2:0 ще до перерви.

Розгром та вирок від Юрчеца

У другому таймі перевага команди Патріка ван Леувена стала тотальною. На 67-й хвилині Ян Юрчец філігранним ударом зі штрафного перекинув стінку, поціливши у ближній кут. Юний Клименко не встиг зреагувати на постріл, і рахунок став розгромним.

Ситуація для львів'ян стала безнадійною після вилучення Бекназа Алмазбекова. Захисник отримав другу жовту картку за грубий фол, залишивши свою команду догравати у меншості.

Турнірне становище

Завдяки цій перемозі "Кривбас" із 40 очками закріпився на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ. "Рух" із 20 очками продовжує перебувати у небезпечній зоні, залишаючись на 14-му місці.